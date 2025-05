Турското разузнаване задържа пратка с пейджъри в Истанбул

Т урските разузнавателни служби (МИТ) съобщиха днес, че са заловили пратка, съдържаща 1 300 пейджъра и 710 броя зарядни устройства, два дни преди атаката на израелско външно разузнаване "Мосад" срещу подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула“ миналата година, съобщи турското издание „Сабах“.

На 17 септември м. г. хиляди пейджъри се взривиха едновременно в южните предградия на Бейрут и други бастиони на "Хизбула". При атаката с пейджъри и последвалите на другия ден взривове на уоки-токита, бяха убити общо 39 души, а ранените бяха над 3400. Сред пострадалите, които бързо препълниха болниците, имаше много хора с наранявания на очите, откъснати пръсти или големи рани в областта на корема.

Представител на ливанската групировка определи инцидента като "най-големия пробив в сигурността" на "Хизбула" от началото на конфликта с Израел.

Turkish intelligence intercepted a suspicious shipment of 1,300 pagers headed to Lebanon, just days after a Mossad operation targeting similar devices used by Hezbollah.



