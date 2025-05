Канцлерският стол се разклати: Мерц не успя да вземе властта от първи опит

Л идерът на германския Християндемократически съюз (ХДС) Фридрих Мерц не успя да събере мнозинството от гласовете на депутатите в Бундестага, за да стане канцлер на Германия на първото гласуване днес, предаде Ройтерс. Консервативният лидер получи 310 депутатски гласа в 630-местната долна камара на германския парламент, 6 по-малко от необходимото мнозинство, уточнява ДПА.

Шокиращият резултат е безспорен удар по Мерц, чиято коалиция, съставена от ХДС, посестримата ѝ - баварската партия Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), държи 328 места в Бундестага, отбелязва ДПА.

🇩🇪 FRIEDRICH MERZ FLOPS IN FIRST CHANCELLOR VOTE



Friedrich Merz just learned the hard way that having a coalition on paper doesn’t mean you have the votes.



He needed 316 MPs to say yes — he got 310.



Even with 328 seats between CDU/CSU and SPD, at least 6 coalition members… pic.twitter.com/JpB9RhDNKL