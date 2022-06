Турция официално смени името си: „Turkey“ вече е „Türkiye“

Т урция официално смени името си - „Turkey“ вече е „Türkiye“.

Страната вече се нарича Türkiye в залите на Организацията на обединените нации (ООН), която се съгласи да признае промяната след искане на турското правителство. Кампанията за ребрандиране на името на Турция започна през декември.

„Процесът, който започнахме под ръководството на нашия президент Реджеп Таип Ердоган, предстои да бъде финализиран“, написа министърът на външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу в Twitter.

В писмото, адресирано до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, Чавушоглу пише, че Турция иска да бъде наричана Türkiye.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик каза пред CNN, че ООН е приела промяната и тя е влязла в сила веднага след като са получили искането и са се уверили, че документът е легитимен.

Този ход се разглежда като част от стремежа на Анкара да промени марката на страната и да я разграничи от едноименната домашна птица и негативните конотации, свързани със значението на думата.

Turkey makes formal request to UN to change name to Turkiye https://t.co/mTSsedInck

Правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган настоява международно признатото име Turkey да бъде променено на Türkiye, както се изписва и произнася на турски език. Страната се нарича Türkiye през 1923 г. след обявяването на своята независимост.

През декември 2021 г. Ердоган нареди да се използва Türkiye, за да представя по-добре турската култура и ценности, включително поиска върху изнасяните продукти да се използва "Made in Türkiye" вместо "Made in Turkey". Турските министерства също започнаха да използват Türkiye в официалните документи. Тази година правителството пусна промоционален видеоклип като част от опитите си да промени името си на английски език. Видеото показва туристи от цял свят, които казват "Здравей, Türkiye" на известни дестинации. Дирекцията за комуникации на турското президентство заяви, че е стартирала кампанията, "за да насърчи по-ефективно използването на "Türkiye" като национално и международно име на страната в международните платформи".

Не е ясно дали името с буква, която не съществува в английската азбука, ще се наложи широко в чужбина. През 2016 г. Чешката република официално регистрира краткото си име – Czechia (Чехия), и макар че някои международни институции го използват, много от тях все още наричат страната с по-дългото ѝ име.

Turkey rebrands as Türkiye, because other name is for the birds https://t.co/8QSrEQV9wt