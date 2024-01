Турция нанесе въздушни удари по кюрдски бойци в северните части на Ирак и Сирия

Т урската армия е нанесла вчера удари по кюрдски бойци в 24 цели в северните части на Ирак и Сирия, като ги е унищожила, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на турското министерство на отбраната. В него се добавя, че бойците са били "неутрализирани" при атаките.

Първоначално Турция съобщи вчера през деня, че е "неутрализирала" седем кюрдски бойци в Северна Сирия, а Анадолската агенция информира, че терорист от забранената Кюрдска работническа партия (ПКК) е бил "неутрализиран" от Националната разузнавателна служба (МИТ) в Северен Ирак.

The Turkish Ministry of Defense announced the destruction of 25 military sites of the PKK militia in northern Syria and Iraq, which is the second of its kind within 24 hours.



The Turkish Air Force carried out air strikes on PKK positions in northern Iraq and its targets in… pic.twitter.com/uFArN7TnyZ