Дипломатически схватки: Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си

Това посочва Джейми Детмър за POLITICO Europe .

На 27 декември Буданов инсценира смъртта на фронта на Денис Капустин, командир на проруска милиция, воюваща на страната на Украйна. По този начин подмами руските служби да предадат половин милион долара награда за предполагаемото убийство.

След това, в четвъртък, той открито отпразнува този театрален номер, като публикува видео, на което се усмихва широко редом до бунтовническия командир. "Поздравявам ви, както се казва, за завръщането към живота", заяви 39-годишният шеф на разузнаването.

А на следващия ден украинският президент Володимир Зеленски го назначи за началник на президентската администрация, дългоочаквания заместник на дългогодишния си помощник и приятел Андрий Ермак.

Ермак, който към края на мандата си на практика действаше като съпрезидент, беше принуден да подаде оставка през ноември след антикорупционен обиск в апартамента му, част от разрастващо се разследване за корупция в енергийния сектор на Украйна и сред хора от най-близкото обкръжение на президента. Характерно упоритият Зеленски първоначално пренебрегна призивите Ермак да бъде отстранен, но в крайна сметка се вслуша в тях, когато дори депутати от собствената му партия започнаха да се бунтуват.

Зеленски назначи шефа на разузнаването за началник на кабинета му

Без съмнение, напускането на Ермак е тектонична политическа промяна за Украйна. Но може би Буданов си е позволил едва доловима лична усмивка след новото си назначение. В крайна сметка той не само отново надхитри руснаците, но и надделя над Ермак, който го възприемаше като съперник и неколкократно се опитваше да го отстрани, а самият Буданов излезе като втората най-влиятелна фигура в Украйна.

Задачата обаче не е никак лесна. И в новата си роля популярният майстор на шпионските операции от военно време ще се нуждае от цялата политическа проницателност, която демонстрира, докато надхитряваше Ермак.

Да поемеш ръководството на президентската администрация е достатъчно обезсърчаващо и в най-добрите времена. Но това са най-лошите възможни времена. Украйна се намира в критичен момент от продължителна екзистенциална война, а руският президент Владимир Путин не показва никакво желание тя да приключи. Напротив. Всеки път, когато на масата се появи сделка, посредничена от САЩ, Путин изважда поредното "не".

Междувременно на бойното поле Украйна е под нарастващ натиск, тъй като Русия има тактическо преимущество. Сраженията в източната част на страната подчертават сериозния недостиг на жива сила. Пристанищният град Одеса е подложен на ожесточени атаки с дронове и ракети като част от усилията на Русия да задуши икономиката на страната чрез прекъсване на износа. А на вътрешния фронт руските удари по енергийната инфраструктура на страната са с много по-голям мащаб тази година, а Украйна не разполага с необходимите средства за противовъздушна отбрана, за да се справи, нито пък е вероятно да ги получи скоро.

Към всичко това Киев е изправен и пред нетърпеливия президент на САЩ, който настоява Украйна да се поддаде на неприемливи руски искания. Това е ход, който би оставил страната уязвима и вероятно в състояние на политически хаос.

Така че Буданов не само ще трябва да помогне на своя началник да избегне сблъсък с непредсказуемия Доналд Тръмп, който изглежда проявява симпатии към Москва и твърде често повтаря кремълски тези, но и ще трябва да подпомага Зеленски в управлението на все по-бурната партийна политика в Украйна и да преодолее разрастващата се пропаст между държавния глава и парламента. Освен това, ако Зеленски няма избор и се наложи да приеме неизгодно мирно споразумение, Буданов ще трябва да му помогне да го "продаде" на украинското общество.

Русия издирва шефа на украинското разузнаване Кирило Буданов

Партийната политика, суров и безкомпромисен спорт в Украйна, се завърна с пълна сила тази година, предизвикана от лошо преценен и в крайна сметка изоставен опит на Зеленски и Ермак да лишат две ключови антикорупционни агенции от тяхната независимост през лятото, точно когато те започваха да разследват хора от президентското обкръжение. Разрастващият се корупционен скандал около сринатия енергиен сектор на страната само засили общественото разочарование и парламентарното недоволство. И макар украинците да подкрепят безрезервно Зеленски в дипломатическите му схватки с Вашингтон, критиките към начина му на управление продължават да нарастват.

"Най-голямото очакване от тази промяна във властта, отвъд отстраняването на лоялистите на Ермак, е истинска трансформация в управлението, особено в начина, по който властите общуват със собствените си граждани. Твърде дълго войната служеше като удобна завеса за отстъпление от демократичните принципи. Украинското общество преживя дълбок срив на доверието: зейнала пропаст между правителството и народа, подхранвана от нарушения на човешките права, широко разпространено разочарование от целите на войната и повсеместна корупция", заяви бившият помощник на Зеленски, превърнал се в негов критик, Юлия Мендел.

И за щастие на Зеленски, освен очевидната си политическа прозорливост, Буданов поема ръководството на президентската администрация на улица "Банкова" в Киев и с огромното предимство на обществената си популярност.

Престижът на Буданов идва от начина, по който той ръководеше украинския еквивалент на т.нар. "Министерство на неджентълменската война" на Уинстън Чърчил, като надзираваше успешни и повдигащи морала операции на украинските сили в окупираните от Русия територии и на руска територия. Той е организирал зрелищни диверсионни мисии, убийства и далекобойни атаки с дронове срещу военни и енергийни цели, включително операция миналия месец, при която бяха унищожени радарни системи и руски военен транспортен самолет "Ан-26" в Крим.

И той не е просто кабинетен стратег. Буданов е човек на действието, който тайно участва във войната, възпроизвеждайки собствената си фронтова биография, започнала веднага след Майдана (Украинската революция - бел.ред.), когато се сражава в Донбас като част от елитно подразделение на украинското военно разузнаване.

През 2014 г. той е ранен в източната част на страната. Две години по-късно оглавява драматична амфибийна диверсионна мисия в окупирания от Русия Крим, която включва напрегнато и насилствено отстъпление обратно към контролираната от Украйна територия. Не е чудно, че руснаците са решени да го неутрализират. По думите на негови помощници, руските специални части са извършили няколко неуспешни опита за покушение срещу живота на Буданов, включително през 2019 г., когато бомба, прикрепена към автомобила му, избухва преждевременно.

Но как това пиратско минало ще се превърне в политическо бъдеще? И освен популярността си, какво още носи Буданов на масата за Зеленски?

Високопоставен украински служител, пожелал анонимност, за да говори откровено, очаква присъствието на Буданов да даде тласък на обсаденото президентство: "Той има доверие. Има личен авторитет. Малко вероятно е да действа като Ермак, който беше паяк, плетящ мрежата си навсякъде. Буданов вероятно ще се съсредоточи върху националната сигурност, оставяйки министрите необезпокоявани да си вършат работата, без микромениджмънт от центъра. Така че, по-малко монополизиране на властта от страна на президентството, и това няма да е лошо", казва той.

По подобен начин Даниел Вайдич, републикански експерт по външна политика и президент на консултантската компания Yorktown Solutions, която съветва украински държавни институции, нарече назначението на Буданов "брилянтен ход от страна на Зеленски". "Мисля, че е много добре, че човек с широко уважение поема ръководството на президентската администрация след Ермак. Това ще създаде много положителна динамика за вземането на решения в Киев".

Истина е, че Ермак беше подарък за крилото на MAGA, което атакува Украйна. За разлика от него, Буданов, като военен герой, е много по-трудна мишена, без връзки с корупция или очевидни користни политически мотиви.

И ако все пак има лични политически амбиции, изглежда, че ги е оставил на заден план, поемайки тази нова роля, поне в краткосрочен план. Би било трудно за него да се изправи срещу Зеленски на каквито и да било предстоящи избори. Освен това, ако нещата се развият зле през идните седмици и месеци, той рискува да накърни собствения си имидж и да намали електоралната си привлекателност.

„Днес Зеленски изглежда като един много уморен Джеймс Бонд. Много по-стар и сърдит“

Всъщност в украинския парламент има известно учудване, че Буданов е приел поста. "Много е объркващо", признава украински депутат, също при условие за анонимност. "Той има собствени политически амбиции. Чудя се защо прие тази работа, политически за него щеше да е по-безопасно да продължи да прави това, което правеше."

Като цяло, разговорите в парламента са, че Буданов вероятно е получил политически обещания за бъдещето. Или за премиерския пост след избори, или Зеленски е дал знак, че може да не се кандидатира за нов мандат и бившият шеф на разузнаването да заеме мястото му като кандидат на властта. Други, може би по-малко цинични депутати, казват, че решението на Буданов да приеме поста може да говори по-малко за политически сметки и повече за патриотизъм.

Възможно е, но анализаторът Адриан Каратницки подозира, че се случва нещо по-сложно: назначението на Буданов "идва в момент, когато парламентът става все по-независим, а депутатите виждат, че политическата мощ на Зеленски отслабва", казва той. Приближените на президента също го осъзнават и назначението може да се възприеме като "опит на Зеленски и обкръжението му да намерят възможен заместник, ако се наложи и ако социологическите проучвания покажат, че Зеленски е неизбираем".

Какъвто и да е случаят, големият въпрос е дали Буданов ще успее да преодолее нарастващата пропаст между президентството, парламента и гражданското общество. Това е нещо, което Ермак не се стремеше да направи. С други думи, ще отговори ли той на обществените очаквания за истинска трансформация в управлението на Украйна?

Ако успее, това ще укрепи Зеленски, но и самия него.

