Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Р ъководството на летище Схипхол в Амстердам обяви, че е отменило 450 полета тази сутрин заради снеговалеж и тежки зимни метеорологични условия, като очакванията са броят им да се нарасне през деня. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на нидерландската агенция А Ен Пе (ANP).

Десетки полети от летището в Амстердам са отменени заради буря

Летището в Амстердам, което е едно от най-натоварените в Европа, бе принудено да отмени стотици полети от петък заради лошото време.

В неделя нидерландската авиокомпания KLM съобщи, че е била принудена да отмени 124 полета от и до летище "Схипхол" заради зимните метеорологични условия.

Стотици пътници са блокирани на летище в Нидерландия

Компанията, която е нидерландското подразделение на Air France-KLM, вече отмени стотици полети от петък, след като студеното време наруши нормалната работа на летището.

Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище в Амстердам

Ръководството на летище "Схипхол" предупреди пътниците да очакват закъснения и анулирани полети, докато персоналът извършва обработка на самолетите против обледеняване.