Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

То е едно от най-натоварените в Европа

5 януари 2026, 11:51
Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време
Източник: AP/БТА

Р ъководството на летище Схипхол в Амстердам обяви, че е отменило 450 полета тази сутрин заради снеговалеж и тежки зимни метеорологични условия, като очакванията са броят им да се нарасне през деня. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на нидерландската агенция А Ен Пе (ANP). 

Десетки полети от летището в Амстердам са отменени заради буря

Летището в Амстердам, което е едно от най-натоварените в Европа, бе принудено да отмени стотици полети от петък заради лошото време.

В неделя нидерландската авиокомпания KLM съобщи, че е била принудена да отмени 124 полета от и до летище "Схипхол" заради зимните метеорологични условия.

Стотици пътници са блокирани на летище в Нидерландия

Компанията, която е нидерландското подразделение на Air France-KLM, вече отмени стотици полети от петък, след като студеното време наруши нормалната работа на летището.

Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище в Амстердам

Ръководството на летище "Схипхол" предупреди пътниците да очакват закъснения и анулирани полети, докато персоналът извършва обработка на самолетите против обледеняване.

Източник: БТА/Марин Милков    
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
