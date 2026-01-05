България

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Името София е най-предпочитано за новородени момичета през 2025 година и за първи път от девет години изпреварва Виктория, сочат данните на НСИ - София е дадено на 472 момичета, следвана от Мария (460) и Виктория (445)

5 януари 2026, 11:24
Източник: istock

С офия изпреварва Виктория при новородените момичета за първи път от девет години, сочат данните на Националния статистически институт. 

За първи път от близо десетилетие името София се нарежда на първо място сред най-предпочитаните имена за новородени момичета в България. Това показват данните на НСИ за 2025 г.

Източник: НСИ

През изминалата година името София е дадено на 472 новородени момичета, с което изпреварва традиционния лидер Мария (460) и доскорошния фаворит Виктория (445). Така София застава начело в класацията след деветгодишно отсъствие от първата позиция.

Източник: НСИ

След най-популярните имена за момичета през 2025 г. се нареждат Рая (429), Никол (380), Дария (277), Габриела (276), Елена (269), Александра (268) и Михаела (262).

Александър остава без конкуренция при момчетата

При момчетата първото място остава непроменено. И през 2025 г. най-много новородени са кръстени Александър – 666 деца. На второ място е Георги с 662, а трети е Калоян с 577.

Източник: НСИ

В челната десетка на мъжките имена влизат още Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил. Данните показват стабилност в предпочитанията, като голяма част от имената запазват позициите си спрямо предходното десетилетие.

Най-разпространените имена в страната

Към края на 2025 г. Георги остава най-разпространеното мъжко име в България – с 138 653 души, следвано от Иван (125 250) и Димитър (101 349). В първата десетка попадат още Николай, Петър, Александър, Христо, Стефан, Йордан и Красимир.

При жените лидерската позиция е заета от Мария – с 99 335 носителки. Следват Елена (46 971), Иванка (45 807), Йорданка (30 748) и Виктория (29 318). В топ 10 влизат още Даниела, Петя, Десислава, Гергана и Росица.

Най-много именици 

Източник: НСИ

По данни на НСИ най-много българи през 2026 година ще празнуват на Цветница – 336 419.

Сред празниците с най-много именици са още Ивановден, Гергьовден, Рождество, Христово, Стефановден, Димитровден, Никулден и Архангеловден, които също събират стотици хиляди именици в цялата страна.

Традиция и нови предпочитания

Данните за 2025 г. очертават интересна картина – съжителство между класически български имена и по-съвременни избори. Докато при общото население водещи остават традиционни имена като Георги, Иван и Мария, при новородените ясно се виждат промени в подреждането и засилен интерес към имена като София, Рая и Дария.

Статистиката показва, че имената в България продължават да бъдат отражение както на традицията, така и на променящите се нагласи на родителите.

Източник: НСИ    
Новородени имена Имена на момичета Имена на момчета Най-разпространени имена Именни дни НСИ данни София име Александър име Тенденции в имената България
