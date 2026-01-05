България

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

5 януари 2026, 11:13
Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян
П очина пострадалият при пожар в къща в Смолян, съобщи заместник-окръжният прокурор Станчо Станчев.

Инцидентът, при който изгоря триетажна къща, стана на 31 декември. Огънят е тръгнал от селскостопанска постройка, след което се е прехвърлил и на съседни сгради.

Пострадалият е на 82 години. Той бе транспортиран в болница в Пловдив с 10-15 % изгаряния и обгазяване. На 4 януари е издъхнал в лечебното заведение.

"Предстои да бъде направена аутопсия, за да се установи причината за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство за пожар, причинен по непредпазливост", посочи още Станчо Станчев.  

Близки на пострадалите започнаха благотворителна акция за подпомагане на хората, които останаха без дом. 

Източник: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова    
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
