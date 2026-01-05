България

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец

Обновена преди 39 минути / 5 януари 2026, 09:52
Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница
Източник: iStock photos/Getty images

Е дин е загинал и четирима са ранени при катастрофа между три леки автомобила във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец.

Тежка верижна катастрофа край Велико Търново

По първоначална информация произшествието е настъпило между три леки автомобила – управлявани от двама 18-годишни от село Присово и Горна Оряховица и 23-годишен от Горна Оряховица. На място е загинал 18-годишен пътник от автомобила, управляван от 23-годишен водач, пострадали са водачът му, други двама пътници и 18-годишният водач от Присово. 

Тежка катастрофа с жертва във Великотърновско

Всички ранени са настанени за лечение във великотърновската болница. Водачите на трите автомобила са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство. 

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
Последвайте ни
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

България се прощава с легендата Димитър Пенев,

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 4 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 4 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 2 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 2 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Свят Преди 27 минути

От тази година се вдига прагът на бедност, с който е обвързана помощта

<p>Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си</p>

Дипломатически схватки: Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си

Свят Преди 37 минути

В новата си роля популярният разузнавач ще трябва да използва всяка капка от политическата си проницателност

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

България Преди 56 минути

"Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", заяви Албена Георгиева

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

България Преди 1 час

Според Петко Русев колата, на която са приписани нарушенията, не е негово притежание

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Свят Преди 1 час

„Гранична полиция“ съобщиха, че е възможно да има затруднения при преминаването през всички гранични преходи и в двете посоки

<p>&bdquo;Особено опасен за децата&ldquo;: Проф. Кантарджиев за грипа в България</p>

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

България Преди 1 час

По думите му особено опасно е за възрастовата група 5–14 години

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Свят Преди 1 час

Все още не са обявени данни за точния брой на отменените и закъснелите полети от и за Гърция

<p>Тръмп: САЩ ще удари Иран &quot;много силно&quot;</p>

Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти

Свят Преди 1 час

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали

<p>Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни</p>

Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни

България Преди 1 час

Очаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

<p>Санкционираната сръбска петролна компания&nbsp;NIS получи лиценз от САЩ</p>

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Свят Преди 1 час

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България Преди 1 час

"Той донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това", заяви президентът

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Свят Преди 1 час

Разследващите смята, че схемата е с потенциално много по-голям размер - над 200 милиона паунда

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 1 час

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 2 часа

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 2 часа

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Технологии Преди 2 часа

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

Всичко от днес

От мрежата

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Трима мъже, три свята: Брадли Купър, Мерилин Менсън и Вини Джоунс – родени да бъдат различни!

Edna.bg

Джулия Робъртс проговори за жената на Джордж Клуни!

Edna.bg

Леандро Тросар е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Пеневата чета се сбогува с треньора си

Gong.bg

България се прощава с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Nova.bg

Епидемиолози призовават за по-дълга междусрочна ваканция заради пика на грипа

Nova.bg