Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Е дин е загинал и четирима са ранени при катастрофа между три леки автомобила във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец.

Тежка верижна катастрофа край Велико Търново

По първоначална информация произшествието е настъпило между три леки автомобила – управлявани от двама 18-годишни от село Присово и Горна Оряховица и 23-годишен от Горна Оряховица. На място е загинал 18-годишен пътник от автомобила, управляван от 23-годишен водач, пострадали са водачът му, други двама пътници и 18-годишният водач от Присово.

Тежка катастрофа с жертва във Великотърновско

Всички ранени са настанени за лечение във великотърновската болница. Водачите на трите автомобила са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.