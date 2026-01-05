Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

П етимата българи, осъдени за най-голямата измама със социални помощи във Великобритания за над 53 милиона паунда, ще върнат едва 2 милиона на британската хазна. Това стана ясно от ново дело, водено от Кралската прокуратура за конфискация на имущество, пише NOVA .

Разследването показа, че осъдените са действали като посредници за стотици други лица, които са подавали фалшиви искания за социални помощи – общо над 6 000 случая. Самите осъдени нямат значително имущество или налични банкови сметки, което ограничава възможността да бъдат иззети по-големи суми.

Дали българите, осъдени в Англия, са източили 3 пъти по-голяма сума от обявената?

Най-голямата част от върнатите средства, около 750 000 паунда, ще дойде от Галина Николова и Стоян Стоянов, докато останалите ще върнат значително по-малки суми. Петимата са с ефективни присъди между 3 и 8 години, но четирима от тях вече са на свобода съгласно британското законодателство, което позволява освобождаване след излежаване на половината от присъдата. Те все още се намират на британска територия и ще бъдат депортирани след приключване на процедурите по конфискация.

Петият, считан за организатор на схемата, Гюнеш Али, все още излежава присъда от 7 години и 3 месеца, тъй като е арестуван по-късно и екстрадиран към Великобритания.

Обявяват присъдите на българите, източили 54 млн. паунда във Великобритания

Разследващите посочват, че става въпрос за схема с потенциално много по-голям размер, като някои оценки сочат източени средства над 200 милиона паунда. Схемата е започнала да се разплита след сигнал от полицейски служител в Сливен, който забелязал рязко забогатяване на жители в ромски квартал.

В момента Кралската прокуратура приключва делото с наличните открити средства, които ще бъдат върнати на британската хазна, а осъдените ще бъдат депортирани след приключване на административните процедури.