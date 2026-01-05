Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

С езонът на наградите за 2026 г. официално започна и с това звездите внасят целия блясък и разкош на червения килим, съобщи People.

Ариана Гранде, Ел Фанинг и още от най-добрите холивудски актьори присъстваха на наградите „Critics Choice Awards 2026“, за да отпразнуват най-добрите филми и сериали, от „Abbott Elementary“ до „Wicked: For Good“ и всичко между тях.

Тазгодишното събитие, организирано от Челси Хандлър, привлече също Тейана Тейлър, Джесика Бийл, Меган Фахи и други звезди, които се представиха в класически силуети, модерни костюми, опасно високи цепки и много други.

Най-добре облечените звезди може да разгледате в нашата Галерия.