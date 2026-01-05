Любопитно

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Сезонът на наградите за 2026 г. официално започна

5 януари 2026, 11:57
Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон
Източник: Getty Images

С езонът на наградите за 2026 г. официално започна и с това звездите внасят целия блясък и разкош на червения килим, съобщи People.

Ариана Гранде, Ел Фанинг и още от най-добрите холивудски актьори присъстваха на наградите „Critics Choice Awards 2026“, за да отпразнуват най-добрите филми и сериали, от „Abbott Elementary“ до „Wicked: For Good“ и всичко между тях.

Тазгодишното събитие, организирано от Челси Хандлър, привлече също Тейана Тейлър, Джесика Бийл, Меган Фахи и други звезди, които се представиха в класически силуети, модерни костюми, опасно високи цепки и много други.

Най-добре облечените звезди може да разгледате в нашата Галерия.

Най-добре облечените звезди на наградите Critics Choice Awards 2026
12 снимки
Кейли Куоко
Кристен Бел
Джеф Голдблум
Роуз Бърн

 

Източник: People    
Награди Critics Choice 2026 Червен килим Холивудски звезди Ариана Гранде Ел Фанинг Най-добре облечени Сезон на наградите Мода Филми и сериали Челси Хандлър
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 6 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 5 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 4 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 4 часа

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
