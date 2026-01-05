България

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

5 януари 2026, 10:32
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Източник: БГНЕС

Г лавният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя за БТА.

"Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София", заяви тя и в личния си профил във Facebook.

Източник: София Господинова/БТА    
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 4 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 4 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 2 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 2 часа

.

