Съдът на Пакистан ще пусне под гаранция бившия премиер Имран Хан

В ърховният съд на Пакистан постанови днес освобождаването под гаранция на бившия министър-председател Имран Хан и един от неговите сътрудници по дело, свързано с предполагаемо изтичане на държавни тайни от времето, когато е бил премиер, предаде Ройтерс, като се позова на неговия адвокат.

Не е още ясно дали Хан ще бъде освободен от затвора веднага, тъй като срещу него има издадени заповеди за арест и по няколко други дела.

Хан, бивша звезда на крикета, е в затвора от август насам, след като бе осъден по обвинения в корупция по друго дело. Той не се признава за виновен по обвиненията за изтичане на държавни тайни.

Pakistan's supreme court grants bail to former PM Imran Khan and one of his aides in a case related to alleged leak of state secrets – local media pic.twitter.com/cSLIEMrs7f