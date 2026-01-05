Свят

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

На комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол, заяви американският президент

5 януари 2026, 07:38
Р ежимът в Куба изглежда "готов да падне" след американската военна операция във Венецуела, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Франс прес" и "Ройтерс".

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Говорейки пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1", Тръмп се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол.

"Не мисля, че ще е необходимо да действаме", продължи той, имайки предвид американска военна операция в Куба. Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада".

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Венецуела на президента Николас Мадуро, който бе отведен от американски военни в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в "наркотероризъм", бе основният съюзник в Латинска Америка на Куба.

Тръмп обяви още, че "много кубинци", охранявали Мадуро, са били убити при американската операция. Той не посочи конкретно число.

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

Малко след това обаче кубинското правителство обяви, че при "престъпната атака", извършена от САЩ във Венецуела, са били убити 32 граждани на Куба - военни и служители на Министерството на вътрешните работи. То обяви двудневен траур в страната.

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Вчера венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес призна, че голяма част от охранителите на Мадуро са били убити, но не даде подробности. В. "Ню Йорк таймс" писа за 80 загинали - както военни, така и цивилни - а лекарска организация съобщи пред Франс прес за около 70 жертви и 90 ранени..

Източник: Николай Станоев, БТА    
