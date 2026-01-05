Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Д нес е първият официален работен ден след окончателното приемане на еврото у нас. Според представители на бизнеса превалутирането се случва плавно, а последващи необосновани скокове в цените не се очакват.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците на горива заяви пред NOVA, че хората приемат ситуацията без напрежение, а в сектора не се наблюдават големи ценови амплитуди. По думите му дори в момента горивата са на най-ниските си нива от години.

В сектор ХОРЕКА също не се очакват спекулации с цените. Атанас Димитров от Българската хотелска и ресторантьорска организация обаче апелира за търпение от страна на клиентите заради по-сложната работа с две валути.

Милена Драгийска, изпълнителен директор на една от най-големите хранителните вериги у нас, увери, че магазините са били добре подготвени с евро банкноти и монети, и не е имало сътресения.

"Пазарният механизъм е доказал, че работи, а никоя верига няма интерес да губи доверие чрез спекулативно вдигане на цените", допълни тя.

Зам.-председателят на БСК Станислав Попдончев обобщи, че големите страхове около въвеждането на еврото не са се оправдали и процесът протича далеч по-спокойно от очакваното.