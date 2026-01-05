Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)

П ърво ще уточня фактите, които са известни за марката Jaecoo, дебютирала на българския пазар през декември. Може да го произнасяте като Джаеку, но шефът на Genius Automotive Europe го наричаше „ДжекУ“. За същия (както и за технологичният близнак Omoda) важат 7-години (150 000 км) пълна гаранция, 8 години (160 000 км покритие) за HV батериите и електрическите двигатели. За ДВГ-тата двата бранда предлагат, внимание, 1 000 000 км гаранция, като на британския и нидерландския сайт такава не открих. За финал още един бонус от Genius: 3 години комплексна пътна помощ за България и Европа.

Това е основата, на която стъпва авджията, по-точно готиният ловец (от „Jaeger” за ловец и „Cool” за готин), който вече стои на пусия за средно голям европейски дивеч. Първият „ловджия“, до който се докосвам, е Jaecoo 7 SHS, като обозначението идва от Super Hybrid System, т.е. говорим за плъг-ин хибридна система.

Пъпкуване: кратък курс по овощарство

Пъпкуването е процес на безполово вегетативно размножаване. При този процес новите индивиди нарастват като пъпки от тялото на майчиния организъм. При него няма обмяна на генетична информация и новият индивид е пълно и точно копие на майчиния. Особено полезно е в овощарството.

Същият метод използва и китайският гигант Chery, от чието „тяло“ през 2023 г. израсна Jaecoo, а година по-рано се пръкна и Omoda. И двата бранда се продават само извън пределите на Поднебесната, подкрепяйки експортната стратегията на Chery. Както и да я произнесете, Jaecoo се похвали, че до края на 2025 г. ще покрие 100% от европейския пазар с над 300 дилърства. Не звучи зле за бранд, появил се преди две години.

Лично аз си зададох следния въпрос: кому са нужди два различни бранда (под един покрив), споделящи една и съща технология и еднакви каросерии? Не съм сигурен доколко това в Европа ще проработи, но вероятно в Китай също са чели „Мечо Пух“ и са прихванали неговата философия: „Колкото повече, толкова повече“.

Или просто следват своята философия. Тя е свързана с основната марка Chery, бюджетната Kaiyi (не питайте как се произнася), елегантната Omoda и Jaecoo, чийто дизайн е насочен към хората с по-авантюристични разбирания за живота. Ясно е, че всеки кросоувър на изброените марки може да отговори на нуждите на този тип клиенти, но фокусът при Jaecoo е поставен върху по-модерния и експресивен екстериорен дизайн, който да привлича клиентите, харесващи живота сред природата.

Британският Range Rover

Знам, звучи пресилено, но кой съм аз да споря с Мат Уилсън от Car Wow с неговите почти 11 млн. абоната в YouTube? Същият слага знак за равенство (в дизайнерско отношение) с емблематичната британска марка.

Отпред имаме масивна радиаторна решетка с вертикални ламели тип „китова кост“, видимо очертани колесни арки, аеродинамично очертани страничните огледала, въпреки които завихрянията в купето се усещат. Бих казал модерна визия за китайски кросоувър от средния масов клас, към която се добавя „плаващ покрив“, задължителните прибиращи се дръжки на вратите, хоризонтални линии при оформлението на светлините, придаващи визуална широчина на модела. Отпред, от двете страни на решетката имаме две двойни вертикално разположени основни светлини, а над тях са тънък блок с карирани шарки за дневните светлини и мигачите, оформящи светлинния подпис на модела. Отзад няма изненада, двата основни блока са свързани със светеща лента, под която е позициониран надписът Jaecoo. Дифузьорът е излишен, тази кола не е направена за високи скорости.

Интериорът залага на градския дух

Авантюристичният дух в интериора отсъства в „седмицата“ на Jaecoo, какъвто е заложен по default в гените на марката. Вместо това е заложено за изчистените линии. Имаме метални дръжки на вратите, страничните вентилационни отвори и високоговорителите на А-колоните. Кафявата синтетична кожа (една от двете опции, цветът имам предвид, кожата си е стандарт) стои малко натрапчиво, но явно този оттенък е любим на китайците, защото съм го виждал в не един и два модела (при GWM H9 е още по-експресивен). Материалите по таблото не са от най-меките възможни, Lynk&Co08 изпъква тук (цената му също е доста по-висока), но и пластмасите в новия Kia Sportage хич не са меки и са повече като количество.

Основният фокусен момент в интериора, типично за „китайците“, е вертикалният таблет с диагонал 14,8 инча. Харесва ли ви или не, но това е тенденцията, която налагат всички производители (без VW, който сега с ID. Polo се връща към физическите бутони). Аз не я одобрявам, но последните седем тествани от мен автомобила бяха именно такива – изцяло дигитализирани.

Положителното тук е, че поне има контролер за щората на тавана, както и традиционните контролери за чистачките и фаровете. Такива отсъстват изцяло в Mazda 6e, направена съвместно с Changan в Китай. Другото хубаво е, че екранът е ярък и бърз, разчита на 16 GB RAM памет и най-новия осемядрен микропроцесор 8155, изграден по 7-нанометров процес. Това ще говори нещо на IT-тата. За мен е важно, че има бързи менюта за достъп до различните функции, но и управлението на климатика си остава от дисплея, а това със сигурност не е от най-удобните неща. Камерата върху волана постоянно ти напомня да гледаш пътя, докато правиш нещо по дисплея.

Всичко това го разбирам. Наскоро специалист от BMW ми каза, че това е пътят, питали клиентите си, те им казали, че един голям дисплей по средата (като в iX3 Neue Klasse) е супер готино и интуитивно нещо, защото всички сме били имали телефони. Разбирам и китайската гледна точка, а тя е, че в родината им клиентите просто са луди по всякакви видове джаджи и този начин на оформление на интериора е задължителен. Но не съм сигурен, че това е по вкуса на повечето европейци. В защита на Jaecoo ще кажа, че има и няколко физически бутона пред средния подлакътник, а режимите за избор на вид настилка се управляват (не и в този модел от въртящ се контролер.

Колко вдига

Започвам с отговорите на екзистенциалните за българина три въпроса. В този конкретен случай отговорът е лесен: не много. Максималната скорост е 180 км/ч, а ускорението до 100 км/ч трае 8,5 секунди, което бих казал, че е нормален показател за семеен автомобил.

Не можеш да очакваш друго от 1,5-литров, 4-цилиндров двигател със 145 к.с. Хубавото в случая е, че той се подпомага от преден електромотор с 204 к.с., но китайците не посочват системната мощност. Както знаем, тя не е прост сбор на мощността на ДВГ-то и електромотора, но единствената цифра, която успях да открия в различни ревюта, е 347 к.с. системна мощност. Съмнявам се да е толкова висока, защото това реално е груб механичен сбор на двете, но китайците са си странни в някои отношения. Посочили са само системния въртящ момент от 525 к.с.

Иначе при предполагаеми около 350 к.с. трябваше да има повече „удар“ при сгазването на педала на газта, но такъв се усеща само през волана, защото този плъг-ин хибрид е само на предно. Това ще му пречи, тъй като клиентите в България искат „джип с 4х4“, независимо дали им трябва или не. Успокояващото за тях е, че чистата бензинова версия на „седмицата“ (с 1,6-литров турбо двигател) предлага 4х4 и няколко режима за движение по различни пътни настилки.

Лично аз, тъй като пътувах в мокро (а и сами виждате от снимките) време, усещах т. нар. torque steer при по-нервно подаване на газ. Очаквах по-меко окачване, но Jaecoo 7 SHS ме изненада с малко по-твърда возия, която способстваше през „Петрохан“ колана да се държи учудващо стабилна като наклон на каросерията, висока 1680 мм и тежаща 1795 кг.

Колко харчи

Ето тук вече автомобилът блести. Подхващам последния параметър (тегло), който важи за празен автомобил. Аз обаче бях със съпругата, сина ми и пълен багажник (500 л) с подаръци, които закарах във Видин да раздам на родата, и се прибрах с пълен багажник подаръци от родата. Правя това уточнение, за да стигна и до средния разход на бензин: той е в територията на добрия стар дизел.

Jaecoo казва, че с един резервоар от 60 л може да се изминат до 1200 км. Разбира се, тук силната част е батерията с капацитет 18,3 kWh. Стане ли въпрос за такъв тип задвижване (електрическо или плъг-ин хибридно), китайците нямат равни. Същата батерия позволява изминаване на „до 90 км“ само на ток, но аз карах само в хибриден режим. Така на борд компютъра видях 4,9 л/100 км разход на бензин за последните 50 км пробег. Няма параметър за цялото пътуване. А то бе около 460 км. При оставащи още 513 км, то без проблем цифрата от 1000 км е постижима. Но с уговорката, че не съм карал магистрала.

И още една: взех автомобила с едва 11% заряд на батерията. Но тя в нито един момент не стигна 0, 1 или 2% (както ми се случи с BMW 550e), защото по време на движение има потенциала да „връща“ сериозни проценти енергия. По този начин винаги разполагаш с пълния мощностен капацитет, както и с това да се движиш само на ток.

Преди да стигна до третия от най-важните въпроси, искам само да маркирам нещото, което ме подразни най-много. Смяната на режимите на трансмисията. Не ме учудва, че минаваш през N. Но се напрягах сериозно, когато няколко натискания на превключвателя на волана не водеха до нищо. Чак в последствие установих, че трябва да натисна по-силно педала на спирачката, за да включа на D или R.

Колко струва

Стигам и до най-важния въпрос в „социалките“: ЦЕНА? Когато бъде отговорено на него, следва риторичното възклицание: „Ти знаеш ли за тия пари...“. Именно последното ме кара да задълбая малко повече в тази посока, защото вече съм се уморил от пишман коментатори, които ми сравняват нещо 20-30-годишно от „Горубляне“ с чисто нова кола, па макар тя и китайска. И нещо, което още повече ме дразни: когато се сравнява един автомобил с абсолютно цялото оборудване, предлагано за модела с базовата цена на Toyota или нещо друго. Затова ето и малко перспектива, с която трябва да сме наясно, когато се правят ценови сравнения, в противен случай те не са правилни.

Jaecoo 7 SHS се предлага в две нива на оборудване – Premium и Exclusive. Първото стартира от 39 690 евро/77 620 лв., второто от 41 690 евро/81 538 лв. с ДДС. Но вносителят дава грубо 3000 евро (6000 лв.) ценово предимство за първите си клиенти.

Моят тестови автомобил беше Exclusive, което ще рече, че имаше абсолютно всичко, предлагано за модела. Единствените две опции, които могат да се поръчат допълнително (и бяха поръчани), са различен цвят от белия (490 евро/958 лв.) или двуцветно изпълнение (какъвто е този случай) за 750 евро/1466 лв. Другата възможна опция е кафяв кожен салон (стандартно е черен), струваща 390 евро/762 лв. Така че реално този автомобил от снимките струва 39 829 евро/77 899 лв. (с включена отстъпка).

В тази цена влиза панорама с отваряема предна част и подвижна щора, 19-ки, кожен (синтетична кожа като при всичките му конкуренти) салон, 14,8-инчов екран, подгрев и вентилация на предни седалки, аудио система с 8 високоговорителя, HUD и др.

И поглеждам към конкурентите. Първо се спирам на Toyota, защото във „Фейсбук“ човекът Х ми зададе пореден риторичен въпрос: „Ти знаеш ли аз каква Toyota бих си взел за тия пари...“. Знам, това ми е работата от 26 години. Като размер най-точен конкурент е Corolla Cross. Тя е само с хибридно задвижване, като версията с предно предаване (има 4WD) започва от 35 890 евро/70 194 лв. и стига до 38 59 евро/75 475 лв. за ниво Executive Plus (второ). Над него има още цели две нива на оборудване, които се предлагат за версията 4WD и там топ цената е 45 790 евро/89 557 лв. Е, ама има 4х4, вярно. Но е само със 180 к.с. и няма възможност да изминава до 90 км само на ток. Плъг-ин хибрид е RAV4, но той е по-голям като размери и много по-скъп.

Перфектен конкурент са Kia Sportage и Hyundai Tucson, като гледам цените на първия. Плъг-ин хибридът с предно (има и 4WD) е с 288 к.с. и стартира (забележете) от 42 335 евро/82 800 лв. и стига до 53 072 евро/103 800 лв.

Следващият е Peugeot 3008 Plug-in 195. Стартовата му цена е 44 594 евро/87 218 лв., а четвъртото ниво на оборудване стига 50 340 евро/98 457 лв. Слизам към по-достъпния Citroen C5 Aircross Plug-in 195, който е в две нива на оборудване: 41 670 евро/81 107 лв. и 44 376 евро/86 792 лв.

За финал оставям Volkswagen, къде без него. Тук ситуацията е още по-драматична. Два плъг-ин хибрида с 204 или 272 к.с. Предлага се за R-Line оборудване и по-маломощният започва от 50 375 евро/98 526 лв., а по-мощният е 52 475 евро/102 632 лв.

Като конкуренция от китайските брандове може да изтъкна Wey 03 (заради размерите), но той е много по-мощен (442 к.с.) и предлага по-луксозно оборудване, затова и цената му започва от 48 056 евро/93 990 лв. Другият възможен конкурент е Geely Starray EM-i, като цената на този плъг ин хибрид е 36 990 евро/72 346 лв., но големият плюс идва факта, че е с почти 20 см по-дълъг от 7 SHS.

Няма да вадя цените на Omoda, с който Jaecoo дали един шоурум, това да го правят клиентите. Няма да прескоча и GWM Haval H6, който също е с 20-ина см по-дълъг, по-ниска цена, но без плъг-ин хибридна, а само хибридна (HEV) версия.

И още нещо: това, че този модел в Китай струва около $25 000 не значи, че и тук трябва да струва толкова. Защото на един от най-скъпите автомобилни пазари в света няма логика да продаваш евтино, логиката е да си достатъчно под конкурентите. Никой не би го направил, не го правят и китайските брандове.

Както се казва: всеки сам може да си направи сметката, или още по-точно: всеки сам си преценя. Всичките тези цени и сравнения правя с една единствена цел: не да ви убеждавам да си купите китайско, никога не ми е била това целта. Просто е добре, когато се правят сравнения с цените, да се вземе предвид цялото уравнение, а не само цифрата след равно.

Технически характеристики

Jaecoo 7 SHS

Размери

Дължина, мм: 4500

Широчина, мм: 1865

Височина, мм: 1670

Междуосие, мм: 2672

Тегло, кг: 1795

Двигател

Тип: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1499

Макс. мощност, к.с. при об/мин.: 145 при 5200

Батeрия

Капацитет, kWh: 18,3

Системна мощност

Макс. мощност, к.с.: около 347

Макс. въртящ момент, Нм: 525

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,5

Среден разход, л/100 км: 0,7

Пробег на ток, км: до 90 км

Комбиниран пробег, км: до 1200

Вредни емисии СО2, г/км: 23

Базова цена на модела с ДДС: 36 690 евро/71 759 лв.

