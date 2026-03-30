Петролната крепост на Иран под прицел: Защо Тръмп иска контрол над остров Харк?

Х арк, малък скалист остров край бреговете на Иран, се е превърнал в централна точка на напрежение между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон обмисля действия срещу него, пише BBC .

Защо островът е толкова важен?

Въпреки малкия си размер, Харк е жизненоважен за иранската икономика. Около 90% от иранския суров петрол се изнася именно чрез терминалите на острова, където нефтът се транспортира по тръбопроводи от континента.

Островът разполага с дълбоководни кейове, които позволяват на големи танкери да акостират директно и да товарят петрол, нещо, което иранското крайбрежие не позволява в същата степен. След това танкерите преминават през стратегическия проток Ормузки проток, ключова артерия за световната търговия с енергийни ресурси.

Какво обсъжда Вашингтон?

Според изявления на Тръмп пред Financial Times, САЩ обмислят различни сценарии, от ограничени удари до евентуално временно заемане на острова.

Той заявява, че операцията би означавала дългосрочно американско присъствие: "Може да го вземем, може и да не го вземем… ще трябва да останем там известно време."

Според американски медии като Axios и CBS, в Пентагона са били разглеждани варианти, включително блокада или временно окупиране с цел принуждаване на Иран да отвори Ормузкия проток за корабоплаване.

Военна и стратегическа логика

Военни анализатори посочват, че контролът над Харк би:

прекъснал основния източник на приходи за Иран ограничил способността на страната да финансира военни операции предоставил платформа за контрол върху Персийския залив

Според експерти, подобен ход би бил "натиск чрез икономическо задушаване" - удар върху това, което често се нарича "икономическата яремна вена" на Иран.

Иранският отговор

Иран категорично предупреждава, че ще отговори с военна сила. Според ирански официални лица, всяка наземна операция би довела до атаки срещу американски сили в региона и потенциално срещу морски търговски маршрути, включително в Червено море.

В последните седмици, според различни източници, Иран е засилил отбраната на острова, включително чрез противовъздушни системи, допълнителни войски и мини в околните води.

Какво вече се е случило?

Тръмп твърди, че на 13 март американските сили са нанесли удари по военни цели на острова, но са пощадили петролната инфраструктура, за да избегнат дългосрочни щети върху иранската икономика и глобалните енергийни пазари.

Иран, от своя страна, отрича значителни щети по петролните съоръжения и твърди, че износът не е прекъснат.

Защо САЩ не атакуват директно инфраструктурата?

Пълното унищожаване на петролните съоръжения би: