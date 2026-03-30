Петролната крепост на Иран под прицел: Защо Тръмп иска контрол над остров Харк?

Вашингтон разглежда малкия, но стратегически важен остров като ключов лост за натиск върху Техеран заради ролята му в иранския петролен износ

30 март 2026, 12:56
Х арк, малък скалист остров край бреговете на Иран, се е превърнал в централна точка на напрежение между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон обмисля действия срещу него, пише BBC.

  • Защо островът е толкова важен?

Въпреки малкия си размер, Харк е жизненоважен за иранската икономика. Около 90% от иранския суров петрол се изнася именно чрез терминалите на острова, където нефтът се транспортира по тръбопроводи от континента.

Островът разполага с дълбоководни кейове, които позволяват на големи танкери да акостират директно и да товарят петрол, нещо, което иранското крайбрежие не позволява в същата степен. След това танкерите преминават през стратегическия проток Ормузки проток, ключова артерия за световната търговия с енергийни ресурси.

  • Какво обсъжда Вашингтон?

Според изявления на Тръмп пред Financial Times, САЩ обмислят различни сценарии, от ограничени удари до евентуално временно заемане на острова.

Той заявява, че операцията би означавала дългосрочно американско присъствие: "Може да го вземем, може и да не го вземем… ще трябва да останем там известно време."

Според американски медии като Axios и CBS, в Пентагона са били разглеждани варианти, включително блокада или временно окупиране с цел принуждаване на Иран да отвори Ормузкия проток за корабоплаване.

  • Военна и стратегическа логика

Военни анализатори посочват, че контролът над Харк би:

  1. прекъснал основния източник на приходи за Иран
  2. ограничил способността на страната да финансира военни операции
  3. предоставил платформа за контрол върху Персийския залив

Според експерти, подобен ход би бил "натиск чрез икономическо задушаване" - удар върху това, което често се нарича "икономическата яремна вена" на Иран.

  • Иранският отговор

Иран категорично предупреждава, че ще отговори с военна сила. Според ирански официални лица, всяка наземна операция би довела до атаки срещу американски сили в региона и потенциално срещу морски търговски маршрути, включително в Червено море.

В последните седмици, според различни източници, Иран е засилил отбраната на острова, включително чрез противовъздушни системи, допълнителни войски и мини в околните води.

  • Какво вече се е случило?

Тръмп твърди, че на 13 март американските сили са нанесли удари по военни цели на острова, но са пощадили петролната инфраструктура, за да избегнат дългосрочни щети върху иранската икономика и глобалните енергийни пазари.

Иран, от своя страна, отрича значителни щети по петролните съоръжения и твърди, че износът не е прекъснат.

  • Защо САЩ не атакуват директно инфраструктурата?

Пълното унищожаване на петролните съоръжения би:

  1. тласнало цените на петрола нагоре в световен мащаб
  2. ескалирало конфликта в по-широка регионална война
  3. провокирало ответни атаки срещу енергийна инфраструктура в Близкия изток
Източник: BBC     
Остров Харк САЩ Иран Петролен износ Ормузки проток Военни сценарии Икономически натиск Геополитика Ирански отговор Цени на петрола Регионална война
Извънредна видеоконферентна среща заради войната в Близкия изток на министрите на енергетиката в ЕС

Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет

,

След ръста на заразени с морбили във Врачанско: Симптоми и превенция – какво трябва да знаят родителите

В община Бяла Слатина са регистрирани 17 случая на морбили, като сред болните има и медицинско лице. Здравните власти призовават за незабавна проверка на имунизационния статус

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Има и конкретен случай от 2021 г., отбеляза Емил Дечев

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

До момента са задържани 95 лица, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

Ако сте родител, чието дете предстои да тръгне на градина или ясла, ето кои са най-важните стъпки и срокове, които трябва да спазвате

"Орбановите шпиони ме преследваха", твърди унгарски журналист, обвинен в шпионаж

Саболч Паний казва, че обвиненията на Будапеща целят да „го притиснат психологически и да разрушат репутацията му“, след негови разкрития за тайни разговори

,

Китайският „Град на бъдещето“ Сюнган: От чертеж до реалност само за 6 години

Над 5000 сгради, милиони жители и супермодерна инфраструктура: Новият район Сюнган вече не е просто чертеж, а реално доказателство за скоростта, с която Китай преобразява бъдещето

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Мадрид е забранил на американски самолети, базирани в други страни, включително Великобритания, да използват испанското въздушно пространство в контекста на военните операции в Иран

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

Холивудската легенда Ким Новак категорично отхвърли Сидни Суини за ролята си в нов биографичен филм, заявявайки, че звездата от „Еуфория“ е „напълно погрешен“ избор за пресъздаване на драматичната ѝ любовна афера със Сами Дейвис-младши

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Неназован руски военнослужещ описва поток от новопристигнали в своето подразделение – много от тях по-възрастни, физически неподготвени и борещи се с алкохолна зависимост – в скорошни видеокадри

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

И. д. главен секретар Георги Кандев обяви, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност“ и „отговорност на пътя“

Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

Сфинксът в Гиза, Египет

Твърденията, че втори, масивен Сфинкс е заровен под пясъците на платото Гиза в Египет, станаха вирусни в онлайн пространството, привличайки десетки милиони гледания в социалните мрежи и таблоидните заглавия. Но каква е истината

Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата

Принцеса Шарлийн от Монако бе в бяло при папата заради католическия обичай privilège du blanc, докато останалите кралски дами бяха в черно, тъй като това право важи само за съпруги и монарси на католически държави

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

Започнаха брачните игри на глухарите

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

Добрият грим на очите - мощният инструмент за себеизразяване и самочувствие

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Гледайте НА ЖИВО: Литва U17 0:1 България U17, гол от съблекалнята

Наско Сираков с официална позиция за собствеността на Левски

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров-Еврото

Делото “Хасърджиев”: Блудство с непълнолетни, партита с наркотици и порнографски материали

