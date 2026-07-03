Близкият изток остава под силен натиск: Експлозия в Дамаск, напрежение в Ормузкия проток и ново предупреждение на САЩ

Н ови събития в Сирия, Персийския залив и района на афганистанско-пакистанската граница показват, че нестабилността в Близкия изток и съседните региони продължава да се задълбочава. Девет души загинаха при експлозия в центъра на Дамаск, докато Иран отправи остро предупреждение към всички танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

На този фон Съединените щати заявиха, че подкрепят правото на Пакистан да се защитава срещу терористични нападения след поредната ескалация по границата с Афганистан.

Девет жертви при бомбен атентат в центъра на Дамаск

Броят на загиналите при експлозията в кафене в центъра на сирийската столица Дамаск достигна девет души, а ранените са 19, съобщиха медицински източници, цитирани от ДПА.

Според представители на Дирекцията по здравеопазване в Дамаск сред жертвите има шестима адвокати, а няколко от пострадалите остават в критично състояние.

Взривът избухна по обяд в кафене в квартал Ал Хамидия, в непосредствена близост до Съдебната палата. Губернаторът на Дамаск Махер Маруан заяви, че експлозията е причинена от самоделно взривно устройство.

По думите му силите за сигурност анализират записи от охранителните камери в района като част от разследването. Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват окървавени хора, лежащи на пода на заведението непосредствено след взрива.

Председателят на Сирийската адвокатска колегия Мохамед ал Тауил заяви пред ДПА, че заведението е било традиционно място за срещи на адвокати.

„Според информация, публикувана в групата на адвокатите в социалните мрежи, самоличността на шестимата загинали адвокати е установена, а други осем са били ранени при взрива“, каза той.

Маруан подчерта, че всички жертви са цивилни. Той отбеляза още, че атентатът е извършен в близост до Съдебната палата, където се разглеждат дела срещу лица, обвинени в убийства, извършени по време на управлението на сваления през 2024 г. президент Башар Асад.

بربنیاد گزارش‌ها، در پی انفجار یک بمب در یک کافه در شهر دمشق، پایتخت کشور سوريه دست‌کم شش نفر کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.https://t.co/NUK8Aqyjyk — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 3, 2026

Иран отправи ново предупреждение за Ормузкия проток

Междувременно напрежението около Ормузкия проток отново се засили, след като съвместното военно командване на Иран "Хатам ал Анбия" предупреди, че всички петролни танкери трябва да използват единствено одобрените от Техеран маршрути при преминаването през стратегическия воден път.

В изявление, излъчено по иранската държавна телевизия, се посочва, че всяко отклонение от определените маршрути или неспазване на навигационните правила на Ислямската република ще бъде посрещнато с "незабавен и решителен отговор" от иранските въоръжени сили.

Командването предупреди още, че евентуална намеса на американските сили в района също ще получи "бърз и решителен отговор".

Изявлението беше направено след среща между американски и ирански дипломати с посредничеството на Катар, посветена на усилията за трайно прекратяване на конфликта между САЩ и Иран. Засега не е ясно какво е провокирало новото предупреждение от страна на Техеран, отбелязва Асошиейтед прес.

Според агенцията възможен повод е публикуваното от американското Централно командване (СЕНТКОМ) изявление след среща с представители на държави от Близкия изток в Бахрейн, в което беше подчертан "споделеният ангажимент за свободно преминаване на търговски кораби" през Ормузкия проток.

Предупреждението идва и в момент, когато Иран се подготвя за погребението на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който според предоставената информация е бил убит в началото на войната през февруари.

Strait of Hormuz transits increase as US-Iran ceasefire holds https://t.co/oM5PKKt4Oi — FT Energy (@ftenergy) July 3, 2026

Спорът за контрола над ключовия морски маршрут

Ормузкият проток остава един от най-важните морски маршрути за световните енергийни доставки и е централен въпрос в преговорите между Вашингтон и Техеран.

Съгласно временен меморандум двете страни са се договорили корабите да преминават без такси за период от 60 дни. Иран обаче настоява да контролира корабоплаването и впоследствие да въведе транзитни такси.

САЩ и редица арабски държави от Персийския залив отхвърлят подобна възможност. Опитите на Оман и ООН да предложат нов маршрут, преминаващ по-близо до оманския бряг, доведоха до нападения в района през миналия уикенд, което допълнително засили опасенията за сигурността.

Въпреки напрежението корабният трафик през протока продължава да се увеличава. По данни на компанията за морски анализи Lloyd's List Intelligence през изминалата седмица през Ормузкия проток са преминали най-малко 258 плавателни съда - със 138 повече спрямо предходната седмица. През същия период Иран е нанесъл удари срещу два търговски кораба.

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Вашингтон подкрепи Пакистан на фона на напрежението с Афганистан

В отделно развитие Държавният департамент на САЩ заяви, че подкрепя правото на Пакистан на самозащита срещу терористични нападения на фона на продължаващото напрежение по границата с Афганистан.

„Пакистанският народ е страдал много от тероризма“, посочиха от американското външнополитическо ведомство.

Изявлението идва след едни от най-тежките сблъсъци между Пакистан и управляващите в Афганистан талибани от години насам.

По данни на ООН, оповестени в понеделник, най-малко 28 цивилни са били убити, а 49 ранени при пакистански въздушни удари по гранични райони в Афганистан.

Впоследствие талибаните съобщиха, че са извършили ответни въздушни удари на пакистанска територия, докато Исламабад обяви, че е прехванал и свалил четири дрона над богатата на природни ресурси провинция Белуджистан.

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Продължаващ спор за сигурността по границата

Макар Пакистан да разполага със значително по-мощни въоръжени сили и да е ядрена държава, талибаните натрупаха дългогодишен боен опит по време на войната срещу международните сили, ръководени от САЩ, преди да се върнат на власт в Кабул през 2021 г.

Пакистан остава основен съюзник на САЩ извън НАТО, а според Ройтерс отношенията между Вашингтон и Исламабад са се подобрили след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. В същото време Исламабад изпълнява и посредническа роля в усилията за деескалация на напрежението между САЩ, Израел и Иран.

Пакистан и Афганистан продължават да си разменят обвинения за влошената сигурност по общата граница. Исламабад твърди, че Кабул укрива бойци, извършващи нападения на пакистанска територия, докато талибаните отхвърлят тези обвинения и настояват, че Пакистан прехвърля върху тях отговорността за собствените си проблеми със сигурността.

Нестабилност продължава да поражда нови рискове както за сигурността на цивилното население, така и за международната търговия и дипломацията. Докато сирийските власти разследват смъртоносния атентат в Дамаск, Иран и САЩ остават в напрегнати преговори за режима на корабоплаване в Ормузкия проток, а конфликтът между Пакистан и Афганистан продължава да буди тревога за възможна нова ескалация по една от най-напрегнатите граници в региона.