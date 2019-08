С ъс серия съобщения в Туитър американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще наложи допълнителни наказателни мита върху китайския износ и обвини Китай за опиоидната криза в САЩ.

„Нашите представители току-що се завърнаха от Китай, където проведоха конструктивни разговори за бъдеща търговска сделка”, написа Тръмп.

„Мислехме, че сме се договорили с Китай преди три месеца, но за съжаление, Китай реши да предоговори сделката преди подписването. Съвсем наскоро Китай се съгласи да купува селскостопанска продукция от САЩ в големи количества, но не го направи”, посочи Тръмп.

„Освен това приятелят ми Си каза, че ще спре да продава фентанил на САЩ - това така и не се случи и много американци продължават да умират!”

С тези думи Тръмп хвърля вината за опиоидната криза в САЩ, създадена от безотговорните действия на американските фармацевтични корпорации, лично върху китайския президент Си Дзинпин.

„Търговските преговори продължават и междувременно САЩ ще започнат от 1 септември да облагат с малка допълнителна тарифа от 10% останалите стоки и продукти за 300 милиарда долара, идващи от Китай в нашата страна. Това не включва 250-те милиарда долара, които вече са тарифирани на 25%”, посочи Тръмп и заключи: „Очакваме с нетърпение да продължим нашия позитивен диалог с Китай относно всеобхватна търговска сделка и смятаме, че бъдещето между нашите две страни ще бъде много светло!”.

