К итай е отворен за продължаването на търговските преговори със САЩ, но ако възникне необходимост, ще се бори до победен край. Това се казва в документ, наречен Бялата книга, в която Китай обобщава позицията си в търговските преговори със САЩ.

"Китай няма да се огъне под натиска и ще устои пред всички предизвикателства, които се появят на неговия път. Китай остава отворен за преговори, но ще се бори до край, ако има необходимост от това", се подчертава в официалния документ.

В Бялата книга също така се казва, че Китай никога няма да направи отстъпки в принципните въпроси по време на търговските преговори със САЩ. В нея се отбелязва, че Пекин и Вашингтон трябва да уважават избраните курсове и пътища за развитие, а също така "фундаменталната система“.

"С приемането на едно споразумение не е възможно да се решат всички съществуващи въпроси, трябва да се направи така, че споразумението да удовлетворява потребностите и на двете страни“, отбелязват авторите на Бялата книга.

Последният кръг китайско-американски търговски преговори приключи в средата на май без резултат на фона на поредното повишаване на американските мита за китайските стоки. САЩ повишиха митата с 10% до 25% на китайския внос на обща стойност около 200 милиарда долара.

Американският президент Доналд Тръмп също така нареди да се започне процес на повишаване на целия останал китайски внос, което се оценява на около 300 милиарда долара. В отговор Пекин от 1 юни повиши митата за вноса на американски стойки за 60 милиарда долара.

