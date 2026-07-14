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Напрежението в Персийския залив отново се изостря: САЩ удариха Иран за трета поредна нощ

Вашингтон продължава въздушните удари, Техеран поема отговорност за нападения срещу танкери и предупреждава за глобална енергийна криза

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 07:42
Напрежението в Персийския залив отново се изостря: САЩ удариха Иран за трета поредна нощ
Източник: AP/БТА

Н апрежението между Съединените щати и Иран отново се изостря, след като американските военни нанесоха удари срещу ирански цели за трета поредна нощ по нареждане на президента Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".

Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

Паралелно с това в Ормузкия проток бяха атакувани няколко търговски танкера, а Иран пое отговорност за част от нападенията, определяйки корабите като „нарушители“. Размяната на удари поставя под сериозно напрежение един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

  • Американските удари срещу Иран продължават

Според ирански медии през нощта са били чути експлозии на островите Киш и Кешм, в стратегическото пристанище Бандар Абас, както и в град Джем и в провинция Бушехр. Официалната агенция ИРНА съобщи и за американски удари в югозападната провинция Хузестан.

Военната операция е трета поред, след като миналата седмица президентът Доналд Тръмп обяви, че примирието между Вашингтон и Техеран на практика е приключило заради подновените нападения срещу корабоплаването в Ормузкия проток.

В същото време Тръмп заяви пред журналисти, че ударите са насочени срещу военните способности на Иран в района на Ормузкия проток, но подчерта, че все още не изключва възможността спорът да бъде решен по дипломатически път.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

Американският президент съобщи още, че е изпратил официално уведомление до Конгреса, че военните действия срещу Иран са възобновени на 7 юли. Според администрацията това открива нов 60-дневен период, през който президентът може да използва военна сила без предварително одобрение от Конгреса съгласно американското законодателство.

Тръмп направи и необичаен коментар, заявявайки, че е възможно ирански дронове да се намират в Куба.

  • Иран пое отговорност за атаките срещу танкери

Междувременно Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че два танкера под флага на страната са били ударени от ирански ракети в Ормузкия проток, в териториалните води на Оман.

При нападението е загинал един член на екипажа – индийски гражданин, а още осем моряци са били ранени. На борда и на двата танкера е избухнал пожар, който впоследствие е бил овладян.

Обединените арабски емирства осъдиха нападението и го определиха като сериозно нарушение на международното право.

По-късно Агенцията за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи за още един удар срещу танкер, намиращ се на около 40 морски мили североизточно от оманския град Калхат. При този инцидент няма пострадали сред екипажа.

Впоследствие Корпусът на гвардейците на Ислямската революция потвърди, че два супертанкера са били атакувани.

Ескалацията се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Според официалното изявление корабите са били определени като „нарушители“, тъй като са игнорирали отправени предупреждения, изключили са навигационните си системи и са навлезли по „миниран маршрут“.

От Революционната гвардия обвиниха Съединените щати, че насърчават търговските кораби да използват „нелегален маршрут“, като предупредиха, че всяко сътрудничество с „врага агресор“ ще доведе до нови щети, ще забави повторното отваряне на Ормузкия проток и може да предизвика глобална енергийна криза.

  • Иран съобщава за ответни удари

Държавната телевизия на Иран съобщи, че иранските въоръжени сили са атакували „враждебен“ американски кораб с крилати ракети.

Според държавната медия са били нанесени и удари с дронове срещу американски военни съоръжения в Кувейт.

Засега няма официално потвърждение от страна на Съединените щати за тези твърдения.

Междувременно Бахрейн обяви, че системите му за противовъздушна отбрана са прехванали ирански въздушни нападения срещу територията на кралството.

Иран обеща „разгромяващ отговор“: Ракети над Кувейт и Бахрейн след ударите на САЩ

  • Как се стигна дотук

Настоящата ескалация идва само няколко месеца след временното примирие между Вашингтон и Техеран.

След близо 40 дни интензивни бомбардировки в конфликт, започнал с израелско-американски удари на 28 февруари, през април беше договорено прекратяване на огъня. На 17 юни то беше допълнително утвърдено чрез меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран.

Въпреки споразумението напрежението в района на Ормузкия проток така и не стихна напълно. Периодични инциденти между военноморски сили и търговски кораби продължиха и през следващите седмици.

Новата ескалация започна, след като миналия вторник Иран поднови атаките срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Това накара Доналд Тръмп неколкократно да заяви, че примирието вече е „приключило“.

Допълнително напрежение предизвика и обявеното от американския президент намерение да наложи 20-процентна такса върху стоките, преминаващи през Ормузкия проток, като част от стратегията на Вашингтон за гарантиране сигурността на корабоплаването.

  • Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-стратегическите морски коридори в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море, а през него ежедневно преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ.

Войната се разраства: Масирани удари между САЩ и Иран, Ормузкия проток е затворен

Всяка ескалация в района незабавно оказва влияние върху международните енергийни пазари, транспортните разходи и сигурността на глобалните доставки.

Поредицата от удари през последните дни засилва опасенията, че конфликтът може да прерасне в по-широка регионална криза с участие на още държави от Близкия изток.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Петър Къдрев    
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