П резидентът Тръмп заяви, че "ще сезира Върховния съд" на САЩ, ако демократите направят опит да започнат процедура за импийчмънт срещу него, предаде Асошиейтед прес.

"НЕ СЪМ НАПРАВИЛ НИЩО НЕРЕДНО", написа Тръмп в Туитър.

Той заяви, че липсват не само "Тежки престъпления и закононарушения", едно от основанията за импийчмънт съгласно Конституцията на САЩ, а и "няма никакви мои престъпления".

The Mueller Report, despite being written by Angry Democrats and Trump Haters, and with unlimited money behind it ($35,000,000), didn’t lay a glove on me. I DID NOTHING WRONG. If the partisan Dems ever tried to Impeach, I would first head to the U.S. Supreme Court. Not only......

Тръмп заяви, че демократите са извършили престъпления и че "гледат към Конгреса като към последна надежда!", защото "Ние изчакахме доклада на Мълър и ПОБЕДИХМЕ."

.....are there no “High Crimes and Misdemeanors,” there are no Crimes by me at all. All of the Crimes were committed by Crooked Hillary, the Dems, the DNC and Dirty Cops - and we caught them in the act! We waited for Mueller and WON, so now the Dems look to Congress as last hope!