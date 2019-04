П резидентът на САЩ Доналд Тръмп поиска журналистите от „Ню Йорк таймс“ да му се извинят, като паднат на колене и се молят за прошка.

„Чудя се дали „Ню Йорк Таймс“ ще ми се извинят за втори път, както направиха след изборите през 2016 година. Но сега трябва да бъде много по-голямо и по-добро извинение. Този път ще трябва да паднат на колене и да молят за прошка - те наистина са враг на народа!“, написа Тръмп в Туитър, след публикуването на доклада за разследването на специалния прокурор Робърт Мълър.

Държавният глава и преди е наричал вестника „враг на народа“. Тръмп многократно е използвал това определение и за други американски медии, особено ако са критични към политиката му.

„Ню Йорк Таймс“ публикува статия, в която се твърди, че има доказателства за опити на Тръмп да спре разследването на Мълър срещу него. Тези опити биха били възпрепятстване на правосъдието.

В самия доклад на Мълър няма категорични заключения, че администрацията на президента е предприемала такива действия. Разследващите стигат до извода, че желание от Тръмп не е липсвало, но хората от администрацията са отказвали многократно да изпълнят преките нареждания на президента, тъй като са знаели, че става въпрос за незаконни действия.

По различен начин стоят нещата с основната цел разследването на Мълър – връзките на предизборния щаб на Тръмп и Русия. В доклада се посочва, че Кремъл е предприел редица стъпки, за да повлияе на изборите в САЩ през 2016 г., спечелени от милиардера. Само че доказателства за преки връзки между Тръмп и Москва не са открити. Основата причина за това била некомпетентността на хората от щаба на бъдещия президент на САЩ.

Куриозен е случаят с Дмитрий Клоков, който предложил да свърже Доналд Тръмп с Владимир Путин по време на преговори за недвижими имоти в Москва. Иванка Тръмп получила мейл от жена, която се представила за съпруга на Клоков. Дъщерята на бъдещия президент на САЩ препратила съобщението на адвоката му Майкъл Коен.

От своя страна Коен потърсил в Гугъл информация за Клоков и намерил много, но за едноименния руски тежкоатлет. През цялото време, докато течели преговорите адвокатът вярвал, че пише на спортиста, като поне веднъж провели телефонен разговор. Всъщност с Коен говорил бившият прессекретар на руското министерство на енергетиката, чието име също е Дмитрий Клоков. В крайна сметка неадекватна комуникация от страна на Коен довела до провал на преговорите.

В отговор на атаката от президента „Ню Йорк Таймс“ защити своето разследване в кратко изявление, посочвайки, че стои зад разследващите репортери, „които докладват непрекъснато и базират статията си на секретни документи от Белия дом, както и на интервюта с десетки настоящи и бивши правителствени представители и други близки до Тръмп хора“.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!