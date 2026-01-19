Свят

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Тръмп представя сложна трислойна структура за управление на Газа, която поставя него и произраелски официални лица на върха, докато палестинците са ограничени

19 януари 2026, 17:13
Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп официално очерта структурата на "Съвета за мир", който се очаква да "осъществи" 20-точковия му план за Газа, дни след като американският пратеник Стив Уиткоф стартира "фаза две" от американския план за прекратяване на разрушителната война на Израел срещу Газа, каза Al Jazeera.

В изявление, публикувано от Белия дом в събота, се описва трислойна структура на властта с американско ръководен "Съвет за мир", съставен от милиардери и фигури, близки до Израел, на върха.

Българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за "Висок представител за Съвета за мир", ще наблюдава прехода от управлението на "Хамас" към палестинска администрация от технократи, ръководена от Али Шат, бивш заместник-министър на Палестинската власт.

Белият дом също така обяви създаването на "Изпълнителен съвет на Газа", който ще работи с офиса на Високия представител и с палестинската технократична администрация, наречена Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG).

Докато Вашингтон представя това като план за "възстановяване и просперитет", изключването на палестинците от висшия орган за вземане на решения подсказва, че те ще имат малко влияние върху бъдещата структура на управление.

  • "Съветът за мир"

Според изявлението на Белия дом, "Учредителният изпълнителен съвет" седи на върха на пирамидата. Този орган контролира финансовите ресурси и определя стратегическата визия. Той се председателства от президента Тръмп, който запазва право на вето.

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

  • Членове на Изпълнителния съвет:
  1. Държавен секретар на САЩ Марко Рубио - един от най-произраелските официални лица в администрацията на Тръмп. Той е заявявал, че критиците на Израел няма да получат американски визи, и е критикувал признанията на няколко западни страни за палестинска държава като "безразсъдно решение, което обслужва пропагандата на "Хамас".
  2. Специален пратеник Стив Уиткоф - базиран в Ню Йорк инвеститор и близък до Тръмп. Бил е натоварен с преговорите за прекратяване на огъня в Газа.
  3. Джаред Къшнър - зет на Тръмп и последователен поддръжник на Израел, смятал Палестина за неспособна на самоуправление и описвал Газа като "много ценна крайбрежна собственост".
  4. Милиардерът Марк Роуан - съосновател на Apollo Global Management, един от най-големите инвестиционни фондове. Подкрепя про-израелски организации и инициативи в САЩ.
  5. Аджай Банга - настоящ президент на Световната банка, номиниран от Тръмп.
  6. Бившият британски премиер Тони Блеър - подкрепял войната срещу тероризма и инвазията в Ирак през 2003 г., поляризираща фигура в региона.
  7. Робърт Габриел младши - заместник-съветник по националната сигурност в администрацията на Тръмп.

Тръмп е поканил също лидерите на Египет, Турция и Йордания да се присъединят към "Съвета за мир" за наблюдение на поствоенния преход в Газа. Сред другите поканени световни лидери са президентът на Аржентина Хавиер Миле и канадският премиер Марк Карни. Белият дом е поискал страните да внесат минимум 1 милиард долара, за да станат постоянни членове.

Николай Младенов ще служи като "връзка на място" между Съвета за мир и NCAG.

Белият дом е назначил двама "стратегически съветници" с противоречива репутация:

  1. Арие Лайтстоун - ключова фигура в Абрахамовите споразумения и организацията "Gaza Humanitarian Foundation", критикувана за лошо управление на помощите.
  2. Джош Грюенбаум - свързан с предишни планове за превръщане на Газа в "Ривиера на Близкия изток".

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа 

  • Изпълнителен съвет на Газа

Под Учредителния съвет седи "Изпълнителният съвет на Газа", който координира регионално:

  1. Стив Уиткоф
  2. Джаред Къшнър
  3. Турският външен министър Хакан Фидан
  4. Катарският дипломат Али Ал-Тавади
  5. Египетският генерал от разузнаването Хасан Рашад
  6. Тони Блеър
  7. Марк Роуан
  8. Министърът на държавното сътрудничество на ОАЕ Рийм Ал-Хашими
  9. Николай Младенов
  10. Израелско-киприотският предприемач Якър Габай
  11. Сигрид Кааг, холандски политик и координатор на ООН в Газа

Съветът има задачата да "подпомага ефективното управление и предоставянето на висококачествени услуги, които насърчават мира, стабилността и просперитета за хората в Газа".

Израелската критика включва възражения срещу присъствието на Турция и Катар, а Националният министър на сигурността Итамар Бен-Гвир е призовал за "пълна война" вместо предаване на управлението на съвет с чуждестранни участници.

  • Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG)

На дъното на йерархията е единственият палестински компонент: NCAG, оглавяван от Али Шат.

12-членният комитет включва експерти, отговорни за конкретни сектори:

  1. Икономика и търговия: Аед Абу Рамадан
  2. Селско стопанство: Абдел Карим Ашур
  3. Здраве: д-р Аед Яги
  4. Жилища и земи: инженер Осама ал-Саадауи
  5. Правосъдие: Аднан Абу Варда
  6. Вътрешни работи и вътрешна сигурност: генерал-майор Сами Насман
  7. Общини и вода: Али Барум
  8. Финанси: Башир Ал-Райес
  9. Социални въпроси: Хана Тарази
  10. Образование: Джабр Ал-Даур
  11. Телекомуникации: инженер Омар Ал-Шамали

Критиците твърдят, че палестинците са ограничени до обслужване на общински функции, без реално политическо влияние.

  • Международни сили за стабилизация

Под военния аспект на плана, генерал от САЩ Джаспър Джефърс командва "Международните сили за стабилизация" с мандат за "постоянно разоръжаване".

Критиците предупреждават, че това прехвърля фокуса от хуманитарна помощ към израелски приоритет за сигурност, създавайки предпоставки за конфликт.

"Съветът за мир" създава ясна йерархия: САЩ и бизнесмени вземат стратегическите решения, регионът координира, а палестинците изпълняват услугите.

Според анализатори структурата третира симптомите, но не и основния проблем. Истинското изпитание ще бъде на терен, където палестинците искат национално управление, а не американско настойничество.

Източник: Al Jazeera    
План за Газа Съвет за мир Доналд Тръмп Николай Младенов Палестинско управление Белия дом Поствоенно възстановяване Международни сили Израел Йерархия на властта
