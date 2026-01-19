Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

А мериканският президент Доналд Тръмп официално очерта структурата на "Съвета за мир", който се очаква да "осъществи" 20-точковия му план за Газа, дни след като американският пратеник Стив Уиткоф стартира "фаза две" от американския план за прекратяване на разрушителната война на Израел срещу Газа, каза Al Jazeera.
В изявление, публикувано от Белия дом в събота, се описва трислойна структура на властта с американско ръководен "Съвет за мир", съставен от милиардери и фигури, близки до Израел, на върха.
Българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за "Висок представител за Съвета за мир", ще наблюдава прехода от управлението на "Хамас" към палестинска администрация от технократи, ръководена от Али Шат, бивш заместник-министър на Палестинската власт.
Белият дом също така обяви създаването на "Изпълнителен съвет на Газа", който ще работи с офиса на Високия представител и с палестинската технократична администрация, наречена Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG).
Докато Вашингтон представя това като план за "възстановяване и просперитет", изключването на палестинците от висшия орган за вземане на решения подсказва, че те ще имат малко влияние върху бъдещата структура на управление.
- "Съветът за мир"
Според изявлението на Белия дом, "Учредителният изпълнителен съвет" седи на върха на пирамидата. Този орган контролира финансовите ресурси и определя стратегическата визия. Той се председателства от президента Тръмп, който запазва право на вето.
Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп
- Членове на Изпълнителния съвет:
- Държавен секретар на САЩ Марко Рубио - един от най-произраелските официални лица в администрацията на Тръмп. Той е заявявал, че критиците на Израел няма да получат американски визи, и е критикувал признанията на няколко западни страни за палестинска държава като "безразсъдно решение, което обслужва пропагандата на "Хамас".
- Специален пратеник Стив Уиткоф - базиран в Ню Йорк инвеститор и близък до Тръмп. Бил е натоварен с преговорите за прекратяване на огъня в Газа.
- Джаред Къшнър - зет на Тръмп и последователен поддръжник на Израел, смятал Палестина за неспособна на самоуправление и описвал Газа като "много ценна крайбрежна собственост".
- Милиардерът Марк Роуан - съосновател на Apollo Global Management, един от най-големите инвестиционни фондове. Подкрепя про-израелски организации и инициативи в САЩ.
- Аджай Банга - настоящ президент на Световната банка, номиниран от Тръмп.
- Бившият британски премиер Тони Блеър - подкрепял войната срещу тероризма и инвазията в Ирак през 2003 г., поляризираща фигура в региона.
- Робърт Габриел младши - заместник-съветник по националната сигурност в администрацията на Тръмп.
Тръмп е поканил също лидерите на Египет, Турция и Йордания да се присъединят към "Съвета за мир" за наблюдение на поствоенния преход в Газа. Сред другите поканени световни лидери са президентът на Аржентина Хавиер Миле и канадският премиер Марк Карни. Белият дом е поискал страните да внесат минимум 1 милиард долара, за да станат постоянни членове.
Николай Младенов ще служи като "връзка на място" между Съвета за мир и NCAG.
Белият дом е назначил двама "стратегически съветници" с противоречива репутация:
- Арие Лайтстоун - ключова фигура в Абрахамовите споразумения и организацията "Gaza Humanitarian Foundation", критикувана за лошо управление на помощите.
- Джош Грюенбаум - свързан с предишни планове за превръщане на Газа в "Ривиера на Близкия изток".
Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа
- Изпълнителен съвет на Газа
Под Учредителния съвет седи "Изпълнителният съвет на Газа", който координира регионално:
- Стив Уиткоф
- Джаред Къшнър
- Турският външен министър Хакан Фидан
- Катарският дипломат Али Ал-Тавади
- Египетският генерал от разузнаването Хасан Рашад
- Тони Блеър
- Марк Роуан
- Министърът на държавното сътрудничество на ОАЕ Рийм Ал-Хашими
- Николай Младенов
- Израелско-киприотският предприемач Якър Габай
- Сигрид Кааг, холандски политик и координатор на ООН в Газа
Съветът има задачата да "подпомага ефективното управление и предоставянето на висококачествени услуги, които насърчават мира, стабилността и просперитета за хората в Газа".
Израелската критика включва възражения срещу присъствието на Турция и Катар, а Националният министър на сигурността Итамар Бен-Гвир е призовал за "пълна война" вместо предаване на управлението на съвет с чуждестранни участници.
- Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG)
На дъното на йерархията е единственият палестински компонент: NCAG, оглавяван от Али Шат.
12-членният комитет включва експерти, отговорни за конкретни сектори:
- Икономика и търговия: Аед Абу Рамадан
- Селско стопанство: Абдел Карим Ашур
- Здраве: д-р Аед Яги
- Жилища и земи: инженер Осама ал-Саадауи
- Правосъдие: Аднан Абу Варда
- Вътрешни работи и вътрешна сигурност: генерал-майор Сами Насман
- Общини и вода: Али Барум
- Финанси: Башир Ал-Райес
- Социални въпроси: Хана Тарази
- Образование: Джабр Ал-Даур
- Телекомуникации: инженер Омар Ал-Шамали
Критиците твърдят, че палестинците са ограничени до обслужване на общински функции, без реално политическо влияние.
- Международни сили за стабилизация
Под военния аспект на плана, генерал от САЩ Джаспър Джефърс командва "Международните сили за стабилизация" с мандат за "постоянно разоръжаване".
Критиците предупреждават, че това прехвърля фокуса от хуманитарна помощ към израелски приоритет за сигурност, създавайки предпоставки за конфликт.
"Съветът за мир" създава ясна йерархия: САЩ и бизнесмени вземат стратегическите решения, регионът координира, а палестинците изпълняват услугите.
Според анализатори структурата третира симптомите, но не и основния проблем. Истинското изпитание ще бъде на терен, където палестинците искат национално управление, а не американско настойничество.