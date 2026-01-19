Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

А мериканският президент Доналд Тръмп официално очерта структурата на "Съвета за мир", който се очаква да "осъществи" 20-точковия му план за Газа, дни след като американският пратеник Стив Уиткоф стартира "фаза две" от американския план за прекратяване на разрушителната война на Израел срещу Газа, каза Al Jazeera .

В изявление, публикувано от Белия дом в събота, се описва трислойна структура на властта с американско ръководен "Съвет за мир", съставен от милиардери и фигури, близки до Израел, на върха.

Българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за "Висок представител за Съвета за мир", ще наблюдава прехода от управлението на "Хамас" към палестинска администрация от технократи, ръководена от Али Шат, бивш заместник-министър на Палестинската власт.

Белият дом също така обяви създаването на "Изпълнителен съвет на Газа", който ще работи с офиса на Високия представител и с палестинската технократична администрация, наречена Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG).

Докато Вашингтон представя това като план за "възстановяване и просперитет", изключването на палестинците от висшия орган за вземане на решения подсказва, че те ще имат малко влияние върху бъдещата структура на управление.

"Съветът за мир"

Според изявлението на Белия дом, "Учредителният изпълнителен съвет" седи на върха на пирамидата. Този орган контролира финансовите ресурси и определя стратегическата визия. Той се председателства от президента Тръмп, който запазва право на вето.

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Членове на Изпълнителния съвет:

Държавен секретар на САЩ Марко Рубио - един от най-произраелските официални лица в администрацията на Тръмп. Той е заявявал, че критиците на Израел няма да получат американски визи, и е критикувал признанията на няколко западни страни за палестинска държава като "безразсъдно решение, което обслужва пропагандата на "Хамас". Специален пратеник Стив Уиткоф - базиран в Ню Йорк инвеститор и близък до Тръмп. Бил е натоварен с преговорите за прекратяване на огъня в Газа. Джаред Къшнър - зет на Тръмп и последователен поддръжник на Израел, смятал Палестина за неспособна на самоуправление и описвал Газа като "много ценна крайбрежна собственост". Милиардерът Марк Роуан - съосновател на Apollo Global Management, един от най-големите инвестиционни фондове. Подкрепя про-израелски организации и инициативи в САЩ. Аджай Банга - настоящ президент на Световната банка, номиниран от Тръмп. Бившият британски премиер Тони Блеър - подкрепял войната срещу тероризма и инвазията в Ирак през 2003 г., поляризираща фигура в региона. Робърт Габриел младши - заместник-съветник по националната сигурност в администрацията на Тръмп.

Тръмп е поканил също лидерите на Египет, Турция и Йордания да се присъединят към "Съвета за мир" за наблюдение на поствоенния преход в Газа. Сред другите поканени световни лидери са президентът на Аржентина Хавиер Миле и канадският премиер Марк Карни. Белият дом е поискал страните да внесат минимум 1 милиард долара, за да станат постоянни членове.

Николай Младенов ще служи като "връзка на място" между Съвета за мир и NCAG.

Белият дом е назначил двама "стратегически съветници" с противоречива репутация:

Арие Лайтстоун - ключова фигура в Абрахамовите споразумения и организацията "Gaza Humanitarian Foundation", критикувана за лошо управление на помощите. Джош Грюенбаум - свързан с предишни планове за превръщане на Газа в "Ривиера на Близкия изток".

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Изпълнителен съвет на Газа

Под Учредителния съвет седи "Изпълнителният съвет на Газа", който координира регионално:

Стив Уиткоф Джаред Къшнър Турският външен министър Хакан Фидан Катарският дипломат Али Ал-Тавади Египетският генерал от разузнаването Хасан Рашад Тони Блеър Марк Роуан Министърът на държавното сътрудничество на ОАЕ Рийм Ал-Хашими Николай Младенов Израелско-киприотският предприемач Якър Габай Сигрид Кааг, холандски политик и координатор на ООН в Газа

Съветът има задачата да "подпомага ефективното управление и предоставянето на висококачествени услуги, които насърчават мира, стабилността и просперитета за хората в Газа".

Израелската критика включва възражения срещу присъствието на Турция и Катар, а Националният министър на сигурността Итамар Бен-Гвир е призовал за "пълна война" вместо предаване на управлението на съвет с чуждестранни участници.

White House unveils Trump’s ‘Board of Peace’ for Gaza, stacked with neocons and billionaires:



Marco Rubio - neocon Zionist

Tony Blair - war criminal, Zionist

Jared Kushner - billionaire, Zionist

Steve Witkoff - billionaire, Zionist



Each member will oversee a defined… pic.twitter.com/PH5SrLONox — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) January 17, 2026

Национален комитет за администрацията на Газа (NCAG)

На дъното на йерархията е единственият палестински компонент: NCAG, оглавяван от Али Шат.

12-членният комитет включва експерти, отговорни за конкретни сектори:

Икономика и търговия: Аед Абу Рамадан Селско стопанство: Абдел Карим Ашур Здраве: д-р Аед Яги Жилища и земи: инженер Осама ал-Саадауи Правосъдие: Аднан Абу Варда Вътрешни работи и вътрешна сигурност: генерал-майор Сами Насман Общини и вода: Али Барум Финанси: Башир Ал-Райес Социални въпроси: Хана Тарази Образование: Джабр Ал-Даур Телекомуникации: инженер Омар Ал-Шамали

Критиците твърдят, че палестинците са ограничени до обслужване на общински функции, без реално политическо влияние.

Putin invited to join Trump’s Gaza ‘Board of Peace,’ Kremlin says https://t.co/I88kdqjHbt pic.twitter.com/MmdVyuTGHb — New York Post (@nypost) January 19, 2026

Международни сили за стабилизация

Под военния аспект на плана, генерал от САЩ Джаспър Джефърс командва "Международните сили за стабилизация" с мандат за "постоянно разоръжаване".

Критиците предупреждават, че това прехвърля фокуса от хуманитарна помощ към израелски приоритет за сигурност, създавайки предпоставки за конфликт.

"Съветът за мир" създава ясна йерархия: САЩ и бизнесмени вземат стратегическите решения, регионът координира, а палестинците изпълняват услугите.

Според анализатори структурата третира симптомите, но не и основния проблем. Истинското изпитание ще бъде на терен, където палестинците искат национално управление, а не американско настойничество.