Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

Франция потвърди ангажимента си към ООН

19 януари 2026, 20:28
Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“
Източник: iStock photos/Getty images

Ф ранция „няма намерение да отговори положително“ на поканата да се присъедини към „Съвета за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп. 

Това заяви пред АФП източник, близък до френския президент Еманюел Макрон.

Съветът първоначално е бил замислен като орган за надзор върху възстановяването на опустошената от войната Газа, но уставът му не изглежда да ограничава ролята му единствено до окупираната палестинска територия.

Макрон и Тръмп в сблъсък пред ООН

Уставът на съвета „надхвърля рамките единствено на Газа“, заяви източникът, близък до френския държавен глава.

„Той повдига сериозни въпроси, по-специално по отношение на зачитането на принципите и структурата на Организацията на обединените нации, които при никакви обстоятелства не могат да бъдат поставяни под съмнение“, добави той.

Франция е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

По-рано на 19 януари френското външно министерство публикува изявление, в което потвърди ангажимента на Франция към ООН.

„Тя остава крайъгълният камък на ефективния многостранен подход, при който международното право, суверенното равенство на държавите и мирното уреждане на спорове имат превес над произвола, политиката на силата и войната“, се казва в изявлението.

Франция е решена да помогне Украйна да стане част от НАТО

Министерството добави, че разглежда предложения правен модел на съвета заедно със своите партньори, като изрази загриженост, че „проектът излиза извън рамките на ситуацията в Газа“.

Източникът, близък до Макрон, подчерта обаче, че Франция „остава напълно ангажирана с прекратяване на огъня в Газа и с постигането на надежден политически хоризонт за палестинците и израелците“.

Източник: БГНЕС    
Франция Доналд Тръмп Еманюел Макрон ООН
