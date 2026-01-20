Датчани протестираха с бейзболни шапки, пародиращи Тръмп (ВИДЕО)

Ч ервени бейзболни шапки, пародиращи емблематичните шапки МАГА на Доналд Тръмп, се превърнаха в символ на датското и гренландското неподчинение срещу заплахата на американския президент да завземе обвитата в лед територия, предаде Асошиейтед прес.

People in Greenland are wearing these hats and honestly… I’m stealing it.



MAGA now officially stands for Make America Go Away. 🇬🇱🧢💀 pic.twitter.com/QNJNUBFkjK — Brian Allen (@allenanalysis) January 17, 2026

Шапките с надпис „Make America Go Away“ (МАГА - в превод от английски език "Нека Америка се махне"), пародиращи призива на Тръмп „Make America Great Again“ (в превод - "Да направим Америка велика отново), придобиха популярност в няколко варианта в социалните мрежи и на публични протести, включително на демонстрация в Копенхаген през този уикенд, проведена при студеното време в датската столица.

Европейските правителства се обединяват зад Дания, като се позовават на необходимостта да се защитят арктическите региони и предупреждават, че заплахите срещу Гренландия подкопават западната сигурност. Протестиращите обаче са по-малко дипломатични, отбелязва АП.

Duizenden Denen en Groenlanders op straat: "Make America Go Away"!👏 pic.twitter.com/UYDjCLQQS4 — Cis Rits (@cisrits) January 17, 2026

Пародийните шапки са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за така наречените винтидж дрехи в Копенхаген. Първите партиди нямаха особен успех миналата година - докато администрацията на Тръмп наскоро не ескалира реториката си по отношение на Гренландия. Сега те се появяват навсякъде.

„Когато делегация от Америка отиде в Гренландия, започнахме да осъзнаваме, че това вероятно не е шега – това не е риалити шоу, а реалност“, каза 58-годишният Тонесен. „Затова си казах: „Добре, какво мога да направя? Мога ли да комуникирам по забавен начин с добро послание и да обединя жителите на Дания, за да покажа, че датчаните подкрепят народа на Гренландия?“

This is AWESOME: Greenlanders are mocking trump with "Make America Go Away" merch and saying they want NOTHING to do with the orange jackass.



trump is a global disgrace. pic.twitter.com/0cN8md0XmU — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 20, 2026

Според него търсенето внезапно се е увеличило от незначително до изчерпване напълно на запасите му за един уикенд. Тонесен каза, че вече е поръчал още „няколко хиляди“.

Оригиналната версия, проектирана от Тонесен, съдържа игра на думи: „Nu det NUUK!“ – вариация на датската фраза „Nu det nok“, което в превод означава „Сега това е достатъчно“, като под Нук се има предвид столицата на Гренландия.