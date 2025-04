Тръмп: Войната между Русия и Украйна е на Байдън, а не моя

В ойната между Русия и Украйна е на Байдън, а не моя, заяви днес американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"За четири години през моя мандат нямаше проблем с предотвратяването ѝ. Президентът Путин и всички останали уважаваха вашия президент! Нямам нищо общо с тази война, но работя усърдно за това на смъртта и разрушенията да бъде сложен край", изтъкна американският лидер.

Тръмп каза още, че скоро ще бъдат направени добри предложения за край на войната в Украйна.

"Много скоро ще бъдат направени много добри предложения", заяви президентът в Овалния кабинет.

BREAKING - Trump on Zelensky: "He is always looking to purchase missiles. Listen, when you start a war, you gotta know you can win a war. You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles." pic.twitter.com/KQT4bc9XqH