С екретарят по вътрешната сигурност на кабинета на президента на САЩ Доналд Тръмп напуска поста.

Това съобщи самият държавен глава в Туитър. „Искам да ѝ благодаря за работата”, добави президентът на САЩ.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....