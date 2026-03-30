Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

С делката с Иран е съвсем близо, но ако се провали – предстои пълно унищожение. С този ултиматум американският президент Доналд Тръмп обяви в понеделник обрат в преговорите с Техеран, съобщава The Post. Вашингтон вече води дискусии с „нов и по-разумен“ режим, но заплахата за енергийното заличаване на страната остава на масата.
„Съединените американски щати водят сериозни дискусии с НОВ, И ПО-РАЗУМЕН РЕЖИМ за прекратяване на нашите военни операции в Иран“, написа Тръмп в Truth Social.
„Постигнат е голям напредък, но ако по някаква причина скоро не бъде постигнато споразумение, което вероятно ще се случи, и ако Ормузкият проток не бъде незабавно „отворен за бизнес“, ще приключим нашия прекрасен „престой“ в Иран, като взривим и напълно унищожим всички техни електроцентрали, петролни кладенци и остров Харк (Харг)“, предупреди той.
Тръмп заяви, че САЩ целенасочено не са докосвали тези обекти досега по време на продължаващата война и поредицата от удари.
„Това ще бъде възмездие за нашите многобройни войници и други, които Иран изби и уби по време на 47-годишното „царство на терора“ на стария режим“, каза той.