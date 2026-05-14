Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Р уският президент Владимир Путин ще посети Китай „много скоро“, като подготовката на визитата е почти приключила. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

По думите му подробности около посещението ще бъдат обявени допълнително.

Новината идва на фона на продължаващото задълбочаване на отношенията между Москва и Пекин през последните години. Руският държавен глава и китайският лидер Си Цзинпин са провели над 40 срещи от началото на управлението си, като последните им разговори бяха по време на посещенията на Путин в Китай през август и септември миналата година.

През февруари 2022 г., малко преди началото на руската инвазия в Украйна, Русия и Китай подписаха споразумение за стратегическо партньорство „без граници“. Документът очерта рамката на по-тясно политическо, икономическо и военно сътрудничество между двете държави.

След началото на войната в Украйна отношенията между Москва и Пекин придобиха още по-голямо значение за Русия, която беше изправена пред мащабни западни санкции и ограничаване на икономическите връзки със САЩ и Европейския съюз. Китай се превърна в един от основните търговски партньори на Русия, като двустранният стокообмен между двете страни достигна рекордни нива през последните години.

Пекин официално поддържа позиция на неутралитет по отношение на войната в Украйна и призовава за дипломатическо решение на конфликта. В същото време западни държави многократно изразиха опасения заради задълбочаващите се отношения между Китай и Русия.

В момента на посещение в Китай е и американският президент Доналд Тръмп, който днес проведе среща със Си Цзинпин. Разговорите между двамата са част от усилията за стабилизиране на отношенията между Вашингтон и Пекин на фона на търговските спорове, технологичната конкуренция и напрежението около Тайван.

Още в средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Владимир Путин планира посещение в Китай през първата половина на настоящата година. Очаква се визитата да бъде сред ключовите международни срещи за Кремъл през 2026 г.