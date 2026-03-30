„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

30 март 2026, 10:30
В послание, отбелязващо 30 дни от началото на войната с Иран, високопоставен ирански представител описва това, от което мнозина обикновени хора в напрегнатия Персийски залив и отвъд него тайно се опасяват, че ще бъде следващият ход на Вашингтон.

„Врагът сигнализира за преговори публично, докато в тайна планира сухопътна атака“, се казва в изявление на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. Той може и да е прав.

Вашингтон продължава да настоява, че преговорите с Иран напредват, като същевременно разполага хиляди войници в региона, част от които – включително 3500, пристигнали от Азия този уикенд – вече започват да се разполагат.

Голяма част от спекулациите са насочени към възможността американските сили да завземат остров Харг, основния петролен терминал на Иран в Персийския залив. Завладяването му би прекъснало ключов икономически жизненоважен канал за Ислямската република с надеждата да лиши Революционната гвардия от жизненоважно финансиране от износа на петрол, пише Си Ен Ен (CNN).

Никакви планове не са били оповестени публично, но американските войски биха могли също да получат заповед да завземат крайбрежни позиции, за да се опитат да отворят отново тесния Ормузки проток, стратегическо енергийно „тясно място“, което Иран ефективно блокира от началото на американските и израелските удари в края на февруари, предизвиквайки остър шок в доставките на петрол и газ, който отеква на глобалните пазари.

Има и разговори за това американски сили да извършат нападения срещу ядрени обекти дълбоко в Иран, за да изземат обезпокоителни ядрени материали, на фона на засилените страхове, че те могат да бъдат използвани от разгневен и отчаян ирански режим за създаване на ядрени оръжия.

Но, както вече беше широко обсъждано, разполагането на американски войски на терен би носило огромни рискове, не на последно място защото възможните сухопътни операции са били сигнализирани от Вашингтон от седмици, докато на пръв поглед неподготвени американски сили, разпръснати по света, постепенно се събират.

В своето послание Галибаф предупреди, че иранските сили вече „чакат американските войници да навлязат на терен, за да изсипят огън върху тях“. Без елемента на изненадата, американска сухопътна операция, дори с огромно превъзходство във въоръжението, може бързо да се превърне в кървава баня.

И след това идва значителният риск за региона: богатите на енергийни ресурси арабски държави от Персийския залив, които вече понасят милиарди долари загуби и масово изселване като пряк резултат от тази война с Иран, с основание се тревожат какво следва.

Техеран, който вече изстрелва наказателни ракети и дронове срещу своите съседи в Персийския залив, всички от които приютяват американски военни бази, се е заклел да засили атаките и „да накаже техните регионални партньори завинаги“, по думите на Галибаф, ако войната в Иран ескалира.

В региона е добре разбрано, че това може да означава неща като широко насочване към чувствителни и силно уязвими енергийни съоръжения, нещо, което Иран вече е заплашвал да направи, жизненоважни както за регионалната, така и за глобалната икономика, както и трудни за бързо възстановяване и изграждане.

В средата на март например две ирански балистични ракети удариха газовото съоръжение Рас Лафан в Катар, най-голямото в света, причинявайки ограничени щети, но изпращайки шокови вълни през международните енергийни пазари. Още подобни удари в региона вероятно биха нанесли тежка и дълготрайна икономическа болка.

Инсталациите за обезсоляване, от които сухите арабски държави в Персийския залив почти изцяло зависят за доставките на прясна вода, също биха могли да се окажат на прицел, въпреки че Ислямската революционна гвардия на Иран засега отрича да има такива нечовешки бойни планове.

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ твърди, че КСИР възнамерява да атакува инсталациите за обезсоляване в региона и да причини страдания на хората“, се казва в публикация в Telegram миналата седмица.„КСИР не е правил подобно нещо досега“, добавя заплашително изявлението на гвардията.

Без съмнение войната с Иран може да стане много по-лоша, преди да стане по-добра, освен ако преговорите по някакъв начин не доведат до компромис.Но дори ако оставим настрана въпроса дали изобщо се водят американски преговори с Иран, нещо, което Иран отрича, настоящите позиции на двете страни изглеждат на светлинни години една от друга.

Планът на Вашингтон от 15 точки прилича повече на безусловна капитулация, отколкото на основа за преговори, изисквайки край на ядрените дейности на Иран и подкрепата му за регионални проксита, като „Хизбула“ в Ливан, както и налагане на строги ограничения върху балистичните ракетни способности на Иран, изисквания, които отдавна са неприемливи за Ислямската република.

„Със списък от 15 точки САЩ излагат своите желания и преследват това, което не успяха да постигнат във войната“, коментира Галибаф, добавяйки, че Иран няма да приеме „унижение“.

Но и собственият план на Иран от 5 точки за прекратяване на войната изглежда също толкова нереалистичен, като призовава, наред с други неща, за изплащане на военни репарации на Техеран, контрол върху Ормузкия проток и премахване на американските бази в региона.

Някакво споразумение би могло да бъде постигнато, като се има предвид, че и двете страни имат нарастващ интерес да прекратят една дълбоко разрушителна война. Но засега няма признаци на компромис, а само все повече ескалация.

Иран търпи тежки удари в тази война: неговото ръководство е силно отслабено, армията му, деградирана от непрекъснатите американски и израелски атаки, макар и на висока цена по отношение на човешки животи сред изстрадалото цивилно население.

Но Ислямската република се е доказала като устойчива и умела в усложняването на това, което администрацията на Тръмп представяше като сравнително проста военна операция за обезглавяване на иранското ръководство и срив на режима.

Вместо това контролът на Техеран върху Ормузкия проток и заплахата му за регионалната и глобалната икономика направиха ситуацията всичко друго, но не и проста.

Скорошната намеса на съюзническите на Иран хути в Йемен – за изстрелване на ракети по Израел и евентуално блокиране на стратегически тесен морски проход в Червено море, друга ключова търговска артерия – е още едно усложнение. Всичко това прави надеждите на Вашингтон за бърза победа във войната по негов избор, която вече навлиза във втория си месец, най-малкото далечни.

Източник: CNN    
Война Иран САЩ Персийски залив Ормузки проток Сухопътна инвазия Ирански ядрени обекти Енергийна сигурност Революционна гвардия Преговори Регионална ескалация Остров Харг
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Преля река Черни Лом в село Априлово, има готовност за евакуация на населението

Преля река Черни Лом в село Априлово, има готовност за евакуация на населението

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Bugatti W16 Mistral Caroline показва, че звяр с 1600 „коня“ може да бъде нежен и деликатен

Bugatti W16 Mistral Caroline показва, че звяр с 1600 „коня“ може да бъде нежен и деликатен

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Последни новини

<p>&quot;Не ме карай да те преследвам&quot;: Как руските служби вербуват и контролират информатори</p>

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Свят Преди 23 минути

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

<p>Индустрия и превозвачи искат спешни компенсации заради войната в Близкия изток</p>

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

България Преди 27 минути

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Свят Преди 47 минути

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести

<p>&quot;Интуицията&quot; на Тръмп го подведе в Иран</p>

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Свят Преди 1 час

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Технологии Преди 1 час

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Свят Преди 1 час

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Куба е свършена!&quot;: Тръмп с остри думи</p>

Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че няма да възпрепятства доставки на петрол за острова заради хуманитарната ситуация

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата

Принц Хари

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

Любопитно Преди 1 час

<p>Андрей Гюров пристигна в&nbsp;Киев с българска делегация</p>

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

Свят Преди 1 час

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

<p>&quot;Воля за власт&quot;:&nbsp;Как Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин</p>

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

Свят Преди 1 час

От либерален дисидент до любимец на MAGA - трансформацията на унгарския премиер, който върна Будапеща в орбитата на Москва

<p>&quot;Страните от НАТО допускат опасна грешка&quot;</p>

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Свят Преди 2 часа

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Парламентарни избори Преди 2 часа

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Любопитно Преди 2 часа

Много жени вярват, че са здрави заради добрите си кръвни изследвания, но тялото често „краде“ калций от костите, за да поддържа баланса. Вижте какви са реалните нужди на организма след менопаузата и кои храни осигуряват нужните 1200 мг на ден

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

Свят Преди 2 часа

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Мона с нов приз, Gen Z фолклор “прегръща” предстоящия й концерт

Edna.bg

81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта отново в лицето на 35 години по-млада жена

Edna.bg

Легенда на Тотнъм пое отбор от петото ниво на английския футбол

Gong.bg

Лудогорец иска национал на България?

Gong.bg

Премиерът и министри са на посещение в Украйна

Nova.bg

Преля река Черни Лом в село Априлово

Nova.bg