Тръмп създаде държавен инвестиционен фонд, който може да купи TikTok

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп подписа в понеделник изпълнителна заповед за създаване на държавен инвестиционен фонд в рамките на следващата година, като заяви, че той потенциално би могъл да придобие платформата за кратки видеоклипове TikTok. Това предаде Reuters.

Ако бъде създаден, този фонд би поставил САЩ сред редица други държави, особено в Близкия изток и Азия, които вече имат подобни фондове за директни инвестиции с държавни средства.

Текстът на изпълнителната заповед не съдържа много подробности, а само нарежда на Министерството на финансите и Министерството на търговията да представят план за такъв фонд в рамките на 90 дни. Планът трябва да включва препоръки относно „механизми за финансиране, инвестиционни стратегии, структура на фонда и модел на управление“.

Обикновено подобни фондове разчитат на бюджетен излишък, за да осъществяват инвестиции, но САЩ работят с бюджетен дефицит. Освен това, създаването на такъв фонд вероятно ще изисква одобрение от Конгреса.

„Ще създадем огромно богатство за този фонд“, заяви Тръмп пред репортери. „И мисля, че е крайно време тази страна да има свой собствен държавен инвестиционен фонд.“

Тръмп вече бе предлагал подобен правителствен инвестиционен механизъм като кандидат за президент, твърдейки, че той би могъл да финансира „велики национални проекти“ като инфраструктура – пътища, летища, производствени мощности и медицински изследвания.

Тръмп очаква да реши съдбата на TikTok до 30 дни

Представители на администрацията не дадоха яснота как точно ще функционира фондът и как ще бъде финансиран, но Тръмп по-рано бе заявявал, че той може да се финансира чрез „мита и други интелигентни механизми“.

Министърът на финансите Скот Бесент каза пред журналисти, че фондът ще бъде създаден в рамките на следващите 12 месеца.

„Ще монетизираме активите от баланса на САЩ в полза на американския народ“, заяви Бесент. „Ще има комбинация от ликвидни активи и активи, които притежаваме в страната, като ще работим за тяхното оползотворяване.“

Един от възможните подходи е преобразуването на Американската корпорация за международно развитие (DFC) така, че да функционира подобно на държавен инвестиционен фонд – идея, която администрацията на Тръмп е разглеждала в последните месеци, според Bloomberg News. В момента DFC е правителствена агенция, която финансира проекти в развиващите се страни чрез партньорства с частния сектор.

В петък Тръмп номинира Бенджамин Блек за ръководител на тази агенция. Блек е управляващ партньор в инвестиционната фирма Fortinbras Enterprises и син на Леон Блек, съосновател на компанията за управление на активи Apollo Global Management.

Според The New York Times и Financial Times администрацията на Байдън също е обмисляла създаването на подобен фонд преди изборите през ноември, но въпросът остава нерешен.

Експерти посочват, че Конгресът вероятно ще трябва да одобри ново финансиране за фонда, тъй като в момента няма наличен бюджетен излишък. Заповедта инструктира служителите да преценят дали е необходимо приемането на ново законодателство.

Клемънс Ландърс, бивш служител на Министерството на финансите, а сега експерт в Центъра за глобално развитие, заяви, че се обсъжда трансформирането на DFC, но създаването на такъв фонд със сигурност би изисквало намесата на Конгреса.

„Очевидно не можеш да създадеш институция чрез изпълнителна заповед, а още по-малко можеш да я финансираш по този начин“, каза тя.

Инвеститорите бяха изненадани от новината.

Тръмп обяви готовност Илон Мъск да купи "TikTok"

„Създаването на държавен инвестиционен фонд предполага, че страната има спестявания, които ще растат и могат да бъдат разпределяни чрез такъв механизъм“, коментира Колин Греъм, ръководител на отдел „мулти-активни стратегии“ в Robeco, Лондон. „Икономическите принципи тук не се връзват.“

В момента по света съществуват над 90 такива фонда, управляващи активи на стойност над 8 трилиона долара, според Международния форум на суверенните фондове.

Няколко американски щата, включително Аляска, Тексас и Ню Мексико, също имат свои фондове, които финансират различни обществени приоритети като образование и данъчни облекчения. Те често разчитат на приходи от природни ресурси като петрол.

В друг изненадващ момент Тръмп предположи, че фондът би могъл да закупи TikTok, чиято съдба е неясна, откакто на 19 януари влезе в сила закон, задължаващ китайския ѝ собственик ByteDance да я продаде от съображения за национална сигурност или да бъде забранена.

След встъпването си в длъжност на 20 януари Тръмп подписа указ, с който се опитваше да отложи прилагането на закона със 75 дни.

Тръмп заяви, че е водил разговори с множество хора относно закупуването на TikTok и вероятно ще има решение за бъдещето на приложението през февруари. Популярното приложение има около 170 милиона американски потребители.

