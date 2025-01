Болногледачка и TikTok звезда е арестувана след неприличен танц

М лада жена, работеща в здравната служба в Джорджия предизвика възмущение, след като публикува видеоклип, в който провокативно танцува върху главата на мъж с увреждания. Тя е арестувана.

19-годишната Лукресия Кормаса Койян е била задържана в дома си в Логанвил, извън Атланта, във вторник, след като видеото се разпространило.

Според полицейското управление в Логанвил тя е обвинена в престъпление за експлоатация на инвалид и е настанена в затвора на окръг Уолтън.

"Когато гледах видеото, единствената дума, която знам, е „отвратен". Той е инвалид, а след това да направиш видеоклип и да го публикуваш в социалните мрежи за собствена изгода е експлоатация на този човек“, каза началникът на полицията Дик Лоури пред WSB-TV.

Втори видеоклип, за който се смята, че е пародия, показва как тя танцува подобен танц над главата на друг мъж, който лежи във вана. Полицията съобщи, че може да ѝ бъдат повдигнати обвинения и за този инцидент.

"Разглеждаме и двата случая, но разследването все още продължавa", каза Лоури.

Когато са станали инцидентите, Коян е работила в домашна програма за дневни грижи за възрастни, съобщиха от полицията.

Хората, заснети във видеата, не са пострадали и са под грижите на семействата си и други настойници, съобщава WSB-TV.

В първия видеозапис се вижда как Койян туърква над главата на пациента, докато се крепи на дръжките на инвалидната му количка.

The 19-year-old healthcare worker who was dancing on multiple patient’s head has now been arrested and charged with exploiting a disabled person

