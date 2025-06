Зеленски пред Sky News: Днес Украйна спъва Путин да нападне НАТО

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю пред Sky News, че руският лидер Владимир Путин може да атакува страна от НАТО в рамките на пет години, за да изпита алианса. Украинският президент направи коментарите в интервю с главния водещ Марк Остин.

Но на въпроса дали Русия може да атакува в рамките на месеци, г-н Зеленски каза, че не „вярва, че Путин е готов“. Зеленски също така каза, че плановете на членовете на НАТО да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. са „много бавни“ – добавяйки:

„Вярваме, че от 2030 г. Путин може да има значително по-големи възможности. Днес Украйна го спъва, той няма време да обучава армията“.

Zelensky: "I may not be the best, but I am the most experienced to lead Ukraine through this war"



In an interview with Sky News, he emphasized that Ukraine is not an object, but a subject, and will not accept ultimatums from Russia.



The President warned that without an urgent… pic.twitter.com/M9BDmrmNSj