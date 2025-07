Тръмп: Си Дзинпин ме покани в Пекин, възможна е среща в недалечно бъдеще

А мериканският президент Доналд Тръмп обяви днес, че скоро може да посети Китай за историческа визита там, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това става в момент на напрежение в сферата на търговията и сигурността.

"Президентът Си ме покани да посетя в Китай и вероятно това ще стане в недалечно бъдеще", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

🇨🇳 Chinese President Xi Jinping has extended an official invitation to Donald Trump for a visit to China .



A potential thaw in U.S.-China ties amid global tensions.



