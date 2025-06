Тръмп обяви сделка с Китай, Пекин облекчава износа на редкоземни метали

М инистърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник обяви пред Блумбърг, че Вашингтон е подписал с Китай търговска сделка по-рано през тази седмица, без да обяви подробности, предаде Асошиейтед прес.

Лътник, както и президентът Доналд Тръмп, не предоставиха подробности за сделката.

US President Donald Trump confirmed a trade agreement with China and teased that a "very big" deal with India could be next. While details remain under wraps, the announcement has stirred global economic buzz. #DonaldTrump #USChinaDeal #IndiaUSRelations #GlobalTrade #Trump… pic.twitter.com/oOEPcjxiu0