Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

40-те минути, в които екипажът на „Артемис II” ще загуби връзка със Земята

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че може да се кандидатира за президент на Венецуела, твърдейки, че има по-висок рейтинг от всеки друг политик в южноамериканската държава.

(Във видеото: Венецуела: История за петрол, бедност и тирания)

Тръмп направи тези коментари по време на пресконференция в понеделник, съсредоточена върху спасителната мисия на офицер от ВВС, който изчезна, след като изтребител беше свален над Иран, съобщи FOX News .

„Хората във Венецуела казват, че ако се кандидатирам за президент там, имам по-висок рейтинг, отколкото някой някога е имал във Венецуела, така че след като приключа с това тук, мога да отида във Венецуела“, каза Тръмп.

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

„Ще науча испански бързо. Няма да отнеме много време. Добър съм в езиците и ще отида във Венецуела. Ще се кандидатирам за президент. Но в момента сме много доволни от новоизбрания президент, който имаме“, допълни Тръмп

Trump:



I am polling higher than anybody has ever polled in Venezuela.



After I am finished with this, I can go to Venezuela, I can quickly learn Spanish, and I will run for president. pic.twitter.com/UPc6Nk0WCc — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Тръмп спомена Венецуела на няколко пъти по време на пресконференцията. Той сравни успеха на спасителната мисия през католическия великденски уикенд със залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от Пентагона. Той също така предположи, че изходът в Иран ще бъде подобен на този във Венецуела. Той описа конфликта с Венецуела като такъв, който е „приключил за 45 минути“, и се похвали, че Съединените щати вече са взели стотици милиони барела петрол от страната.

Тръмп заяви пред Мъск, че ще избяга във Венецуела, ако загуби изборите

По време на заседание на кабинета в края на миналия месец Тръмп се пошегува, че „може да се кандидатира“ за президент срещу и.д. президент Делси Родригес, която той постави на поста, след като Мадуро беше заловен.

„Хората — всъщност аз съм човекът с най-висок рейтинг. С други думи, след президентството тук, мисля, че може да отида във Венецуела и да се кандидатирам за президент“, каза Тръмп.

In a remarkably odd moment during today’s press conference, Trump “jokes” that he will run for president of Venezuela after his term ends. pic.twitter.com/4i2Q5Mmwj8 — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) April 6, 2026

Тръмп описа перспективата като „прекрасен вариант“ за него.

Докато Тръмп се хвалеше с „добрите“ си езикови умения на пресконференцията в понеделник, миналия месец той каза на латиноамериканските лидери по време на встъпителната среща на върха „Щитът на Америките“, че няма да учи нов език.

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

По време на обръщението си Тръмп похвали държавния секретар Марко Рубио, който, като син на кубински имигранти, говори испански свободно.

„Той има езиково предимство пред мен, защото аз няма да уча вашия проклет език“, каза Тръмп.

„Нямам време. Бях добре с езиците, но няма да прекарвам време в учене на вашия език. Това няма да го направя“, допълни Тръмп.