Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Доналд Тръмп се пошегува, че има рекорден рейтинг в Латинска Америка и обмисля да се кандидатира за лидер на Венецуела след края на мандата си в САЩ. Президентът се похвали с езикови заложби, въпреки че наскоро отказа да учи „проклет испански“ пред лидери

7 април 2026, 10:31
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че може да се кандидатира за президент на Венецуела, твърдейки, че има по-висок рейтинг от всеки друг политик в южноамериканската държава.

Тръмп направи тези коментари по време на пресконференция в понеделник, съсредоточена върху спасителната мисия на офицер от ВВС, който изчезна, след като изтребител беше свален над Иран, съобщи FOX News.

„Хората във Венецуела казват, че ако се кандидатирам за президент там, имам по-висок рейтинг, отколкото някой някога е имал във Венецуела, така че след като приключа с това тук, мога да отида във Венецуела“, каза Тръмп.

„Ще науча испански бързо. Няма да отнеме много време. Добър съм в езиците и ще отида във Венецуела. Ще се кандидатирам за президент. Но в момента сме много доволни от новоизбрания президент, който имаме“, допълни Тръмп

Тръмп спомена Венецуела на няколко пъти по време на пресконференцията. Той сравни успеха на спасителната мисия през католическия великденски уикенд със залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от Пентагона. Той също така предположи, че изходът в Иран ще бъде подобен на този във Венецуела. Той описа конфликта с Венецуела като такъв, който е „приключил за 45 минути“, и се похвали, че Съединените щати вече са взели стотици милиони барела петрол от страната.

По време на заседание на кабинета в края на миналия месец Тръмп се пошегува, че „може да се кандидатира“ за президент срещу и.д. президент Делси Родригес, която той постави на поста, след като Мадуро беше заловен.

„Хората — всъщност аз съм човекът с най-висок рейтинг. С други думи, след президентството тук, мисля, че може да отида във Венецуела и да се кандидатирам за президент“, каза Тръмп.

Тръмп описа перспективата като „прекрасен вариант“ за него.

Докато Тръмп се хвалеше с „добрите“ си езикови умения на пресконференцията в понеделник, миналия месец той каза на латиноамериканските лидери по време на встъпителната среща на върха „Щитът на Америките“, че няма да учи нов език.

По време на обръщението си Тръмп похвали държавния секретар Марко Рубио, който, като син на кубински имигранти, говори испански свободно.

„Той има езиково предимство пред мен, защото аз няма да уча вашия проклет език“, каза Тръмп.

„Нямам време. Бях добре с езиците, но няма да прекарвам време в учене на вашия език. Това няма да го направя“, допълни Тръмп.

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

,

Да знаеш какво и как да направиш в аварийна ситуация е ключово за това дали ще избегнете инцидент или не. При аварийното спиране най-важното е да не се паникьосате и фокусирате само върху препятствието

Пътувания с частни самолети и яхти: Племенницата на ген. Касем Солеймани е водила луксозен живот в САЩ преди да я арестуват

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

,

Акция в Разградско: Намериха списъци с имена и парични суми, свързани със съмнения за изборна търговия

На контролно-пропускателните пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 души

Пентагонът търси начин Тръмп да удря Иран "законно"

Нови цели с двойна употреба може да позволят атаки без обвинения във военни престъпления

„Самолетът на Страшния съд" излетя малко преди крайния срок за Иран

Boeing E-4B Nightwatch, който е проектиран да защитава служители, отговарящи за националната сигурност, и да поддържа функционирането на правителството по време на ядрена война, беше засечен над военновъздушната база Офът, където се намира щабът на Стратегическото командване на САЩ

Установено е, че те са транспортирани при температура, по-висока от изискваната

Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

Бившият член на „Мигос“ и бивш съпруг на Карди Би е в стабилно състояние след стрелба пред хотел в Холивуд, Флорида. Полицията вече е задържала двама души, докато музикалният свят си припомня трагичната съдба на колегата му Тейк Оф от преди години

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Оцеляло 5-годишно момиченце в Русия е в болница с изгаряния, докато в Украйна 11-годишно момче загуби живота си под руините

Часове преди крайния срок за Иран: Петрол над $110 и риск от стагфлация

Инвеститорите са в очакване на 20:00 ч. източно време, докато цените на петрола Brent бележат 50% ръст от началото на конфликт

След забележка: Мъж нападна и рани възрастна жена във Велико Търново

Сигналът за случилото се е подаден от екип на Спешната помощ, след като пострадалата е потърсила медицинска помощ

ЕС предупреждава Тръмп: Удари по енергийна инфраструктура в Иран биха били "незаконни"

Брюксел настоява за дипломация, след като Вашингтон заплаши с атаки, ако Техеран не отвори Ормузкия проток

Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия в понеделник, ден след като Сърбия заяви, че е открила „взривни устройства с разрушителна мощ“ близо до тръбопровод, който пренася руски природен газ към Унгария и отвъд

Жена осъди полицията за неправомерна глоба и отнета книжка

Тя не е била уведомена, че колата ѝ е била дерегистрирана заради липса на застраховка „Гражданска отговорност”

Австралия арестува бивш войник за предполагаеми военни престъпления

Обвиненията са свързани с операции в Афганистан

,

Военните публикуваха извънредно съобщение на персийски език, в което призовават хората да избягват железопътния транспорт заради пряка опасност за живота им

