Коя е Рама Дуваджи– съпругата на кандидата за кмет на Ню Йорк, Зохран Мамдани

З охран Мамдани няма да е единственият, който се премества в имението Грейси през есента, ако спечели изборите за кмет на Ню Йорк. Съпругата му художничка, Рама Дуваджи, ще бъде до него, ако Мамдани получи поста на кмет през ноември.

27-годишната Дуваджи, чиито произведения често включват пропалестинска тематика, бе до своя съпруг на сцената след неговата зашеметяваща победа на първичните избори на Демократическата партия на 24 юни.

Въпреки че Дуваджи беше до голяма степен невидима по време на кампанията на съпруга си, тя привлича внимание след новини за годежа им в Дубай през май.

Мамдани почете жена си след зашеметяващата си победа над бившия губернатор Андрю Куомо.

Who is Rama Duwaji? Wife of NYC mayoral candidate Zohran Mamdani he met on Hinge https://t.co/fEYr2ZBuWc pic.twitter.com/0T3TQk391K