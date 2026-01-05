Свят

Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали

5 януари 2026, 09:25
Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти
Източник: БТА/АР

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще бъде ударен "много силно", ако бъдат убити демонстранти, протестиращи срещу влошаващото се икономическо положение в Ислямската република, предаде Франс прес.

Кървави бунтове в Иран, Тръмп взе думата

В случай че Иран продължи "да стреля" и "да убива" демонстранти, Съединените американски щати "ще отидат да ги спасят", заяви Тръмп в началото на годината.

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали.

Тръмп за Иран: Ще взривим най-големите ви градове

"Наблюдаваме това много внимателно. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати", коментира президентът на САЩ на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

Това са най-големите протести в Иран след тези, предизвикани от смъртта на Махса Амини в полицейски арест през 2022 г. Засега обаче демонстрациите, започнали на 28 декември, са с по-малък мащаб, отбелязва АФП.

Тръмп е близък съюзник на Израел -  враг на Ислямската република. САЩ се включиха в израелската кампания на въздушни удари срещу Иран през юни 2025 г.

 

Източник: Николай Станоев, БТА    
Доналд Тръмп Иран САЩ Протести в Иран Демонстранти Икономическа ситуация Заплахи Убити демонстранти Израел Въздушни удари
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
