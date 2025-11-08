Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

И збраният за кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше посрещнат като герой в джамия в Пуерто Рико. Мамдани посети храма за традиционната за мюсюлманите петъчна молитва. По-рано през седмицата той стана първия мюсюлманин, избран за кмет на най-големия американски град, предава NOVA.
New York City Mayor-elect Zohran Mamdani was greeted with warmth and smiles during his visit to a mosque in San Juan, Puerto Rico. The visit, which came shortly after his historic win, drew attention online as videos from the mosque began circulating — showing Mamdani engaging… pic.twitter.com/I18vqrh5do— Mojo Story (@themojostory) November 8, 2025
Това изпълни крайнодесните форуми и чатове с фалшиви новини за него. Няколко милиона гледания събра теория, че терористите от Ислямска държава са подкрепили Мамдани. Въпреки че експерти от разузнаването и киберсигурността казаха, че публикацията е фалшификат, тя беше споделена от редица известни инфлуенсъри, като близката до Доналд Тръмп Лора Лумър.
Мамдани е в Пуерто Рико, заради традиционна за политическата класа в Ню Йорк следизборна среща със спонсори и съмишленици в луксозен хотел на тропическия остров.