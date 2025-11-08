Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Свят

Мамдани е в Пуерто Рико, заради традиционна за политическата класа в Ню Йорк следизборна среща със спонсори и съмишленици

8 ноември 2025, 15:26
И збраният за кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше посрещнат като герой в джамия в Пуерто Рико. Мамдани посети храма за традиционната за мюсюлманите петъчна молитва. По-рано през седмицата той стана първия мюсюлманин, избран за кмет на най-големия американски град, предава NOVA.

Това изпълни крайнодесните форуми и чатове с фалшиви новини за него. Няколко милиона гледания събра теория, че терористите от Ислямска държава са подкрепили Мамдани. Въпреки че експерти от разузнаването и киберсигурността казаха, че публикацията е фалшификат, тя беше споделена от редица известни инфлуенсъри, като близката до Доналд Тръмп Лора Лумър.

Мамдани е в Пуерто Рико, заради традиционна за политическата класа в Ню Йорк следизборна среща със спонсори и съмишленици в луксозен хотел на тропическия остров.

В ресторант: – Сервитьор, защо порцията е толкова малка? – Диетична е. – А защо е толкова скъпа? – За да не ви се яде…
