Свят

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Зохран Мамдани е първият мюсюлманин, който застава начело на най-големия град в САЩ

5 ноември 2025, 11:41
Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ
Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк
Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата
Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Бомбена заплаха блокира летище

Бомбена заплаха блокира летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон
Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава
Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

„Бъдещето е в наши ръце, приятели, ние свалихме една политическа династия.“

С тези думи 34-годишният Зохран Мамдани, новоизбраният кмет на Ню Йорк, се обърна към ревящата тълпа в Бруклин след историческата си победа. Победа, която не просто сложи край на половинвековната ера на фамилията Куомо, а и отвори нова страница в политическата история на Америка, пише ABC News.

  • Първият мюсюлмански и южноазиатски кмет на мегаполиса

Зохран Мамдани, син на угандийски имигранти от индийски произход, е роден в Уганда и израснал в Куинс. Той е първият мюсюлманин и първият южноазиатец, който застава начело на най-големия град в САЩ. В град, който от десетилетия е символ на разнообразие и имигрантска енергия, изборът му звучи като своеобразен реванш срещу старите политически елити.

„Ню Йорк ще си остане град на имигранти, град, построен от имигранти, задвижван от имигранти – и от тази вечер, воден от имигрант“, каза Мамдани, аплодиран от хиляди.

  • Краят на една ера – поражението на Куомо

Бившият губернатор Андрю Куомо, който се кандидатира като независим след загубата си в първичните избори, призна поражението си още във вечерта на вота. Така приключи една епоха, която вестник Wall Street Journal нарече „половинвековната ера на Куомо“.
„Поздравления за Зохран Мамдани“, каза Куомо, който бе освиркан от собствените си поддръжници. „Тази вечер е тяхната нощ. Всички ще помогнем, защото Ню Йорк трябва да работи за всички нюйоркчани.“

Източник: БТА/АР
  • От обикновен активист до символ на промяната

Зохран Мамдани започва кариерата си като социален работник и организатор на общността в Астория, Куинс. През 2020 г. влиза в щатското събрание на Ню Йорк като представител на Демократическите социалисти на Америка. Той става известен с безкомпромисните си позиции срещу расовата несправедливост, жилищната криза и полицейската бруталност. Неговата програма залага на „град, който можем да си позволим“ – с безплатен градски транспорт, универсални грижи за деца и замразяване на наемите за стабилизирани жилища.

  • „Надежда над тиранията“

„Надеждата е жива“, каза Мамдани в победната си реч. „Надежда над тиранията, надежда над големите пари и малките идеи, надежда над отчаянието.“

Думите му резонират в един град, където кризата с наемите и растящите разходи за живот изтласкват цели поколения от работническата класа.

Източник: БТА/АР
  • Силата на социалните мрежи – оръжието на Мамдани

Кампанията на Мамдани е пример за това как дигиталната епоха може да преобърне политическия пейзаж. Той използва TikTok, Instagram и X (Twitter), за да обяснява сложни икономически теми чрез кратки, енергични видеа – често заснети в квартални дюнерджийници, пред джамии или на спирки на метрото. Със стотици хиляди последователи и милиони гледания, Мамдани превърна социалните мрежи в оръжие срещу милионите долари на опонентите си. Екипът му изгради цяла „дигитална армия“ от доброволци, които превеждаха посланията му на десетки езици и ги разпространяваха в местните общности – от арабски и бенгалски до испански.

  • Вечер на историческа избирателна активност

Над 2,05 милиона нюйоркчани дадоха гласа си – най-високата активност от 60-те години насам. Пет пъти повече жители гласуваха предсрочно в сравнение с 2021 г. – знак, че градът не просто гласува за човек, а за визия. „Политико“ отбелязва, че това е „най-силният мандат за промяна от поколение насам“.

Източник: БТА/АР
  • Сблъсък с Доналд Тръмп

Победата на Мамдани дойде на фона на ожесточени нападки от Белия дом. Президентът Доналд Тръмп нарече кандидата „комунистически лунатик“ и заплаши да спре федералното финансиране за Ню Йорк. Мамдани отговори директно от сцената: „Доналд Тръмп, тъй като знам, че гледаш – имам две думи за теб: увеличи звука.“

Тези думи моментално се превърнаха във вирусен лозунг, а хаштагът #TurnTheVolumeUp стана водещ в социалните мрежи в рамките на часове.

От митинг до чудо: Зохран Мамдани празнува с нюйоркчани победата си
21 снимки
Зохран Мамдани
Зохран Мамдани
Зохран Мамдани
Зохран Мамдани
  • Отговор на надеждите

Новият кмет ще встъпи в длъжност през януари 2026 г. Предизвикателствата пред него са огромни – от жилищната криза до престъпността и отношенията с федералното правителство. Но очакванията са ясни: да изпълни обещанието си за „управление, което работи за всички нюйоркчани“.

„Когато влезем в кметството след 58 дни, очакванията ще бъдат високи. Ще ги отговорим“, каза Мамдани.

Източник: БТА/АР
  • Една нова страница за Ню Йорк – и може би за Америка

„Започва ерата на Мамдани“, пише The New Yorker. И ако историята на Ню Йорк често е била история на Америка, то може би и тази победа бележи началото на нова национална посока – по-прогресивна, по-многообразна и по-близка до хората.

Вечерта, в която Ню Йорк избра своя първи мюсюлмански кмет, светлините на Таймс Скуеър не просто осветиха града – те осветиха началото на нова епоха. Епохата на Зохран Мамдани.

Зохран Мамдани Кмет на Ню Йорк Политическа промяна Династия Куомо Първи мюсюлмански кмет Имигранти
Последвайте ни

По темата

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Peugeot тръгва в кардинално нова дизайнерска посока

Peugeot тръгва в кардинално нова дизайнерска посока

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 17 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 16 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 13 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 18 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 23 минути

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

България Преди 38 минути

Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 55 минути

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

България Преди 57 минути

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Свят Преди 58 минути

Проучването е направено сред 14 милиона деца

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Любопитно Преди 1 час

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Любопитно Преди 1 час

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“

<p>Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив</p>

Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив, глобиха го

България Преди 1 час

Направили му забележка и му поискали лична карта, а той ги нарекъл палячовци и боклуци.

.

Предлагат 20% увеличение на учителските заплати

България Преди 1 час

Колко получават преподавателите в чужбина

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Любопитно Преди 1 час

Тазгодишното издание на форума, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), ще се състои на 20 ноември от 16:30 ч. в Planet Schwarz Tech Theater

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

България Преди 1 час

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

Свят Преди 1 час

По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

България Преди 1 час

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

<p>Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов</p>

Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов

България Преди 1 час

Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

Свят Преди 2 часа

От руското министерство уточняват, че 11 дрона са били свалени над Воронежка област

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Свят Преди 2 часа

Засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Дейвид Бекъм получи титлата „сър“, а Виктория вече е „лейди“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Edna.bg

Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите

Gong.bg

Цветомир Найденов: Не ни се падна Левски, жалко

Gong.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg