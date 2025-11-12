Свят

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

С името си, свързано с персийски, арабски и ганайски произход, новият кмет на Ню Йорк отразява града, който ще управлява

12 ноември 2025, 06:42
З охран Мамдани ще бъде първият мюсюлмано-индийски кмет на Ню Йорк, когато поеме поста през януари 2026 г., след избори, които привлякоха глобално внимание.

Мамдани, на 34 години, ще бъде най-младият кмет на града от 1892 г. насам. Влизайки в надпреварата като до голяма степен непознат кандидат, той спечели номинацията на Демократическата партия и води кампания, обещавайки достъпност за нюйоркчани, включително замразяване на наемите, безплатни автобуси и универсално здравеопазване, което му донесе голяма популярност сред младите избиратели.

Кметът, който ще встъпи в длъжност на 1 януари 2026 г., се превърна и в символ за голям брой хора в града, произхождащи от имигрантски семейства.

По време на дебат за номинацията на Демократическата партия през юни, неговият противник за номинацията, бившият демократичен кмет Андрю Куомо, няколко пъти произнесе неправилно името му.

Но какво означава Мамдани и какво е значението на пълното му име - Зохран Куаме Мамдани?

  • Откъде е той?

Мамдани е роден в Уганда и е от индийски произход. Неговите родители имат гражданство от Уганда и САЩ. Баща му, Махмуд Мамдани, е роден в Мумбай (тогава Бомбай), Индия, и е професор по правителствени науки и антропология, политология и африканистика в Университета Колумбия в Ню Йорк. Майка му, Мира Наир, е филмов режисьор, също родена в Индия. Семейството се премества от Уганда в Южна Африка, когато Мамдани е на пет години, а след това в Ню Йорк, когато е на седем.

До 2018 г. Мамдани става натурализиран гражданин на САЩ, като същевременно запазва и гражданството си от Уганда. Кметът все още редовно посещава Уганда със семейството си и наскоро пътува там, за да отпразнува сватбата си с американската илюстраторка Рама Дуаджи през юли тази година.

Източник: БТА/АР
  • Какво означава името Мамдани?

Зохран Куаме Мамдани е име, което отразява неговата мултикултурна идентичност, пише Al Jazeera.

Фамилното му име, Мамдани, е често срещано в Гуджарат. Етимологично Мамдани приблизително се превежда като "мохамеданин" - име за последователи на пророка Мохамед.

Първото му име, Зохран, има както арабски, така и персийски корени и носи няколко значения, включително "светлина", "сияние" и "цъфтеж".

Средното му име, Куаме, е традиционно име на народа Акан, от етническата група Ква, която живее предимно в Гана, както и в части от Кот д’Ивоар и Того в Западна Африка.

Бащата на Мамдани е известен като голям почитател на ганайския борец за свобода Куаме Нкрума, който води борбата за независимост от британското управление и става първият президент на ново независимата страна от 1957 г.

Източник: БТА/АР
  • Какво е значението на средното му име, Куаме?

Куаме буквално се превежда като "роден в събота" на езика на народа Акан. То също така означава "мъдрост" и "лидерство".

Извън буквения си смисъл, обаче, името е тясно свързано с ганайския революционер Куаме Нкрума, който води движението за независимост на своята страна. Гана е първата страна в Субсахарска Африка, която получава независимост от британското управление през март 1957 г. Нкрума е първият ѝ премиер, а по-късно и първият ѝ президент до свалянето му чрез преврат през 1966 г.

Той оказва влияние върху целия континент като привърженик на пан-африканизма. Това е идеология, която насърчава единството на Африка и нейната диаспора в противовес на империалистическото разделение на африканските нации под европейско колониално владичество.

По време на управлението си, което е било както националистическо, така и предимно социалистическо, Нкрума финансира национални енергийни проекти и изгражда силна национална образователна система, която също популяризира пан-африканизма.

След като е свален чрез военен преврат през 1966 г., Нкрума прекарва живота си в изгнание, установявайки се в Гвинея, където умира през 1972 г.

Вижте в нашата галерия: От митинг до чудо: Зохран Мамдани празнува с нюйоркчани победата си

Източник: Al Jazeera    
