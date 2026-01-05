Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

О т Главна дирекция „Гранична полиция“ съобщиха, че е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция заради стачни действия на гръцка територия. Информацията е към 06:00 ч. понеделник, 5 януари.

Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.

Хаос по границата с Гърция - кои пунктове са затворени и кои работят

Протестиращите гръцки земеделци заплашват с пълно затваряне на основните пътища и граничните пунктове в четвъртък и петък.