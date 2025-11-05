Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори в града на демократа Зохран Мамдани, определян като социалист, предаде "Франс прес".

Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната.

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

"Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте“, заяви Тръмп по време на икономическа конференция в Маями.

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за града, ако демократът Мамдани спечели изборите за кмет.

По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че САЩ трябва да направят своя избор между комунизма и благоразумието.

"Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо“, заяви Тръмп по време на форума в Маями.

Доналд Тръмп за Зохран Мамдани: Луд комунист

Той засегна и редица други въпроси, сред които този за Г-20, предаде "Ройтерс".

Тръмп каза, че Република Южна Африка не трябва да бъде в тази група и обяви, че няма да присъства на срещата на върха на Голямата двайсеторка, която Република Южна Африка ще организира по-късно този месец в качеството си на ротационен председател.

На срещата на върха на 22 и на 23 ноември в Совето ще отиде американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.