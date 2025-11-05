Свят

Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Тръмп: Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк

5 ноември 2025, 23:02
Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите
Българин е тежко ранен при инцидент в Косово

Българин е тежко ранен при инцидент в Косово
Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът
Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"
Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ
Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк
Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк
Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори в града на демократа Зохран Мамдани, определян като социалист, предаде "Франс прес".

Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната.

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

"Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте“, заяви Тръмп по време на икономическа конференция в Маями.

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за града, ако демократът Мамдани спечели изборите за кмет.

По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че САЩ трябва да направят своя избор между комунизма и благоразумието.

"Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо“, заяви Тръмп по време на форума в Маями.

Доналд Тръмп за Зохран Мамдани: Луд комунист

Той засегна и редица други въпроси, сред които този за Г-20, предаде "Ройтерс".

Тръмп каза, че Република Южна Африка не трябва да бъде в тази група и обяви, че няма да присъства на срещата на върха на Голямата двайсеторка, която Република Южна Африка ще организира по-късно този месец в качеството си на ротационен председател.

На срещата на върха на 22 и на 23 ноември в Совето ще отиде американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Зохран Мамдани Ню Йорк
Последвайте ни
Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка

Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 1 ден
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 1 ден
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 23 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 1 ден

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота

Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота

България Преди 3 часа

Министър-председателят подчерта значението на съвместните усилия между институциите и бизнеса

Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев

Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев

България Преди 3 часа

Организаторите на демонстрацията се обявяват и срещу оставането на този състав на Висшия съдебен съвет

Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

България Преди 4 часа

В момента той е изпълнящ функцията председател

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

България Преди 6 часа

Премиерът се срещна с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Любопитно Преди 6 часа

Гледайте епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA

Снимката е илюстративна

Лесен за пренебрегване симптом в крака ви може да е признак на няколко сериозни заболявания

Любопитно Преди 6 часа

Болката в петата, която може да спаси живота ви - често сигнал за сериозни заболявания, дори рак

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Свят Преди 6 часа

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили

Васил Терзиев

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

България Преди 6 часа

Според Терзиев бъдещето на София изисква създаването на позиция заместник-кмет по градско планиране с визионерски подход, подкрепен от компактна и технически ориентирана администрация

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 7 часа

Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Любопитно Преди 7 часа

Той учил в университета „Сейнт Андрюс“ заедно с Уилям и Кейт, когато двамата започнали да се срещат

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

България Преди 7 часа

Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

България Преди 7 часа

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Каква ще бъде съдбата на Феномените и Лечителите?

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 8 часа

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Любопитно Преди 8 часа

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

<p>НС отхвърли държавата да придобие &bdquo;Лукойл-България&ldquo;</p>

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

България Преди 8 часа

Национализирането на двете дружества подкрепиха от „Възраждане“ и МЕЧ, както и един депутат от ГЕРБ-СДС

Всичко от днес

От мрежата

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Edna.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Ал Насър - Гоа 4:0 /репортаж/

Gong.bg

Левски отпадна от европейските турнири по волейбол за жени

Gong.bg

Работодатели и синдикати с обща критика към Бюджет 2026: Липса на диалог и уважение към социалните партньори

Nova.bg

Български гражданин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

Nova.bg