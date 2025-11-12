Любопитно

Любовната история на Зохран Мамдани и Рама Дуваджи

Мамдани и Дуваджи, които са заедно поне от април 2022 г., се запознават в приложение за запознанства

12 ноември 2025, 12:50
Любовната история на Зохран Мамдани и Рама Дуваджи
С ред светкавиците на камерите и възторжените тълпи по време на изборната нощ, Зохран Мамдани имаше поглед само за един човек – съпругата си Рама Дуваджи.

По време на речта си за победата той направи пауза и се обърна към нея: „И на моята невероятна съпруга Рама, хаяти“, каза той, използвайки арабската дума за „животът ми“. „Няма никой, когото бих предпочел да имам до себе си в този момент – и във всеки един момент.“

На едва 28 години Рама Дуваджи е на път да стане най-младата първа дама в историята на Ню Йорк. Но много преди името на Мамдани да започне да доминира в заглавията, тя вече беше изградена личност – утвърден илюстратор, аниматор и разказвач на истории.

  • Любов от приложение

Малцина биха предположили, че Мамдани и Дуваджи, които са заедно поне от април 2022 г., се запознават за първи път в приложение за запознанства. „Все още има надежда в тези приложения за запознанства“, сподели Мамдани в подкаста The Bulwark, връщайки се към тяхната среща в Hinge.

Романсът им остава дискретен и далеч от политическите прожектори до май 2025 г., когато Мамдани публикува в Instagram рядък и трогателен пост: „Преди три месеца се ожених за любовта на живота си, Рама, в офиса на градския чиновник“, написа той. „Рама не е просто моя съпруга – тя е невероятна художничка, която заслужава да бъде позната по свои собствени правила.“

Гражданската церемония е била интимна, а преди нея двойката отбелязва годежа си в Дубай в компанията на близки приятели и роднини. Публикации в социалните мрежи подсказват, че годежът официално е бил отпразнуван през октомври 2024 г. – със снимка на Рама, озаглавена от Мамдани „Светлина на живота ми“.

  • Коя е Рама Дуваджи?

Родена в Тексас в сирийско семейство, Рама прекарва част от детството си в Дубай и Катар. В биографията си в Instagram тя посочва корени от Дамаск, а в предизборните материали на съпруга ѝ е описана като етническа сирийка, родена в Америка.

През 2021 г. тя се премества в Ню Йорк – мечта, която дълго е носила в себе си – и днес живее в Бруклин.

Дуваджи има бакалавърска степен по комуникационен дизайн от Университета на Вирджиния, а творчеството ѝ обхваща илюстрация, анимация и ръчно изработена керамика. Работила е по проекти за The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple, Spotify, Vice и Tate Modern.

„Днес се фокусирам върху създаването на изкуство, вдъхновено от моите лични преживявания и темите, които ме вълнуват“, сподели тя пред Yung Mea през април 2025 г. „Общността, която се формира около разговорите за работата ми – онлайн и на живо – се появява органично. Ако с изкуството си успея да въвлека хората в разговор за политика или общности, за които иначе не биха се замислили, това е бонус, но не и основната ми цел.“

Изкуството на Дуваджи често отразява нейните лични и социални теми – от Близкия изток до човешките права и социалната справедливост.

  • Тихата сила зад кулисите

Макар популярността на Мамдани да нарасна стремглаво по време на кметската кампания, Дуваджи остана в сянка, но игра важна роля зад сцената. Според CNN, именно тя помага за създаването на ярката визуална идентичност на кампанията – с отличителните жълти, оранжеви и сини тонове.

Приятели я описват като „тихо брилянтна“ и „дълбоко подкрепяща“. В социалните си мрежи тя продължава да се фокусира основно върху изкуството, рядко коментирайки политиката.

След победата на Мамдани на първичните избори над бившия губернатор Андрю Куомо, Дуваджи публикува снимка на двамата в фотокабина с надпис: „Не бих могла да се гордея повече.“

Embed from Getty Images

  • Поглед към бъдещето

Днес животът на Рама Дуваджи е неразривно свързан с политическото бъдеще на Ню Йорк. И все пак тя остава самостоятелна личност – творец, разказвач и вдъхновяващ партньор. „Рама не е просто моя съпруга – тя е невероятен артист, който заслужава да бъде познат по свой собствен начин“, каза Мамдани през май.

И докато нюйоркчани наблюдават как се пише следващата глава от историята на града под негово ръководство, изкуството, присъствието и визията на Рама Дуваджи без съмнение ще продължат да отекват – тихо оформяйки културния пейзаж на Бруклин и отвъд него.

Източник: www.hola.com    
