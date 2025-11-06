Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

И збирането на 34-годишния Зохран Мамдани за първия мюсюлманин и първия южноазиатец на кметския пост в Ню Йорк предизвика вълна от реакции, от Куинс до Ню Делхи, Истанбул и Дакар, достигайки места, където местни избори в САЩ обикновено остават незабелязани.

Младите хора в Индия, впечатлени от негови публикации с препратки към Боливуд, вече мечтаят за официално посещение на Мамдани в родната страна на родителите му. В Истанбул жени от средната класа виждат в него и съпругата му образ на модерни градски мюсюлмани. В Сенегал университетски преподавател започва да подготвя лекция за "непоклатимата Американска мечта", вдъхновен от успеха на един имигрант.

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

"Хората, които се разпознават в него, са същите, които трансформират политиката в Глобалния юг: млади, разочаровани, нетърпеливи към неравенството, но убедени, че могат да изградят нещо по-добро", казва Уилям Шоки, редактор на сайта Africa Is a Country.

Мамдани е "гражданин на света" по много показатели. Роден е в Уганда, прекарва ранните си години там, след което семейството му имигрира в Ню Йорк. Той става натурализиран американски гражданин през 2018 година и запазва двойно гражданство с Уганда.

Икона за едни, заплаха за други

Кампанията му в Ню Йорк не акцентира върху идентичността, а върху достъпността на живота в града:

жилища, транспорт, стойността на живот.

Но в чужбина именно идентичността му прерасна в политически символ.

Новият кмет на Ню Йорк - мюсюлманин и демократ

В Индия крайнодесни фигури реагираха остро след негови предишни критики към премиера Нарендра Моди. Индийски депутат дори заяви, че Мамдани "иска да унищожи индуизма". Израелски дипломат, цитиран от Haaretz, го нарече "пряка и незабавна заплаха за еврейската общност в Ню Йорк". В речта си след победата Мамдани подчерта, че администрацията му ще бъде "непоколебима в борбата срещу антисемитизма".

Политически и медийни фигури от Източна Европа стигнаха още по-далеч, обвинявайки Мамдани в комунизъм. "Мръсотията от комунистически мозъци се е просмукала в американските", написа украинският общественик Юрий Луканов в социалните мрежи.

В същото време медии в Германия отбелязаха, че неговите социалистически идеи, като контрол върху наемите и силен обществен транспорт, са напълно мейнстрийм. Италиански издания се удивиха, че мюсюлмански социалист печели в "дома на Уолстрийт". Френската левица приветства победата му, а френската десница я определи като триумф на "събуждане и ислямистката левица".

Символ на поколение

За мнозина по света успехът на Мамдани е отражение на техните собствени битки. Индийски музикант от Калкута следил изборната нощ "залепен" пред екрана, след като преди това попаднал на публикация на кандидата, в която той се оплаквал от поскъпването на любимото му "халал пиле или агне с ориз".

"Темите, за които той говори, наистина резонират с мен, човек от 2025 година, градски милениал", казва той, цитиран от The New York Times .

Битката за Ню Йорк: Кой е новият кмет

За привържениците му в Ню Йорк ключов фактор за победата е именно способността на Мамдани да изразява проблемите на младите хора:

достъпност, справедливост, обществен транспорт.

Това вдъхновява и активисти в страни, където младежки движения вече свалиха правителства, като в Мадагаскар и Непал.

"Америка има по-добро бъдеще с хора като него", казва Сунил Фуял от поколението Z в Непал. "Хората на Ню Йорк са благословени."

Американската мечта, видяна от разстояние

В Уганда, където Мамдани е израснал, изборът му се възприема като възможен пример за подражание. Жители на столицата Кампала се надяват успехът му да вдъхнови техните лидери да създават повече възможности за младите.

В Сенегал преподавател по американска литература вече планира лекция, посветена на възхода на Мамдани.

"Искам да науча студентите си, че Съединените щати все още държат на основополагащите си ценности", казва той. "Все още можеш да постигнеш Американската мечта - живот, свобода и стремеж към щастие."