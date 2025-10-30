Свят

Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха

30 октомври 2025, 07:27
А мериканският президент Доналд Тръмп оцени високо срещата си с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че ако трябва да ѝ даде оценка по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил 12.

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Американският държавен глава каза още, че ще посети Китай през април догодина, както и че се планира и посещение на Си Цзинпин в САЩ. 

Разговорът на двамата лидери продължи час и 40 минути.

Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес.

Ройтерс предаде, че Тръмп е излетял от Южна Корея на борда на президентския самолет Air Force One.

Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново.

Това бе първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че сегашната им среща ще бъде "много успешна".

"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си.

Си Цзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.

Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус" при решаването на основните опасения. "Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер.

Тръмп кацна в Южна Корея за ключови търговски преговори

"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Цзинпин.

След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си.

Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
тръмп си китай сащ среща южна корея
