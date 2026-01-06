Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

В енецуела няма да проведе нови избори в следващите 30 дни, заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за NBC News в понеделник, очертавайки дългосрочен ангажимент само два дни след като американски сили заловиха лидера на страната Николас Мадуро.

"Първо трябва да оправим страната. Не може да има избори. Няма начин хората изобщо да могат да гласуват", каза Тръмп по повод възможността за вот в рамките на следващия месец. "Не, ще отнеме известно време. Трябва да върнем страната към живот."

Освен това той заяви, че САЩ могат да субсидират усилията на петролните компании за възстановяване на енергийната инфраструктура на страната. Това е проект, който според него може да отнеме по-малко от 18 месеца.

"Мисля, че можем да го направим и за по-кратко време, но ще струва много пари", каза той. "Ще трябва да бъдат похарчени огромни средства, а петролните компании ще ги вложат, след което ще им бъдат възстановени от нас или чрез приходи."

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Тръмп настоя също, че САЩ не са във война с Венецуела.

"Не, не сме", каза той. "Ние сме във война с хората, които продават наркотици. Ние сме във война с хората, които изпразват затворите си в нашата страна, изпращат наркозависимите си и изпразват психиатричните си институции в нашата страна."

В рамките на приблизително 20-минутното интервю Тръмп посочи група американски официални лица, сред които държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, които ще помагат за надзора върху американското участие във Венецуела.

"Това е група от хора с различна експертиза", каза той.

На въпроса кой в крайна сметка отговаря, Тръмп даде еднозначен отговор: "Аз."

Разсъжденията на Тръмп за визията му за Венецуела дойдоха само няколко часа след като Мадуро бе изправен пред съд в Ню Йорк по поредица от обвинения, включително заговор за нарко-тероризъм и заговор за внос на кокаин. Той бе заловен от комплекс в столицата Каракас в ранните часове на събота по време на акция на американски специални сили и правоохранителни органи.

Мадуро се призна за невинен, като заяви, че остава лидер на страната си, въпреки че в понеделник вицепрезидентът Делси Родригес бе положила клетва като негов наследник.

Тръмп каза, че Родригес е съдействала на американските власти, но настоя, че не е имало комуникация между нейния екип и американската страна преди свалянето на Мадуро.

"Не, това не е вярно", каза той и добави, че скоро ще бъде взето решение дали съществуващите санкции срещу Родригес ще останат в сила или ще бъдат отменени.

На въпрос дали е имало "някаква сделка с някой официален представител във Венецуела за отстраняването" на Мадуро, Тръмп отговори: "Е, да, защото много хора искаха да сключат сделка, но ние решихме да го направим по този начин", като добави, че това е станало без помощта на вътрешния кръг на Мадуро.

Тръмп отказа да каже дали вече е разговарял с Родригес, но заяви, че Рубио "говори свободно испански" и че отношенията им "са били много силни".

Той посочи, че САЩ могат да предприемат второ военно нахлуване във Венецуела, ако Родригес спре да сътрудничи на американските власти, но добави, че не смята това за необходимо. Тръмп заяви още, че първоначално е очаквал да се наложи отново да изпрати американски сили още по-рано.

"Подготвени сме да го направим", каза той. "Всъщност очаквахме да го направим."

Тръмп отрече и публикация на Washington Post, според която е отхвърлил възможността венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо да поеме управлението на страната, защото е спечелила Нобелова награда за мир миналата година - отличие, към което Тръмп отдавна проявява интерес.

"Тя не трябваше да я печели", каза той. "Но не, това няма нищо общо с решението ми."

След като води кампания с платформата "Америка на първо място" и с обещанието да слага край на войни, а не да започва нови, Тръмп се сблъска с въпроси от някои свои политически съюзници относно разумността на дългосрочен американски ангажимент във Венецуела.

В интервюто обаче той заяви, че е уверен, че политическата му база ще остане зад него.

"MAGA обича това, което правя", каза Тръмп. "MAGA съм аз."

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Критици и от двете партии отбелязаха, че Тръмп не е поискал ново разрешение от Конгреса за провеждането на акцията в събота сутринта. В интервюто той заяви, че няма нужда от действия на законодателите, за да изпрати отново американски войски във Венецуела.

"Имаме добра подкрепа в Конгреса", каза той. "Конгресът знаеше какво правим през цялото време. Защо да не ни подкрепят?"

На въпроса какво точно е "знаел" Конгресът, и дали някои законодатели са били предварително уведомени за операцията, Тръмп отказа да даде подробности.

"Не искам да навлизам в подробности", отговори той. "Но хората знаеха."