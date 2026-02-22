Свят

Принцесата на Иран Ноор Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Деца са били застрелвани на улицата, лекари – преследвани за това, че лекуват антиправителствени протестиращи, а десетки иранци – отвличани за тайни разпити, често без никога да се върнат, каза Пахлави

22 февруари 2026, 14:01
Принцесата на Иран Ноор Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата
Принцеса Ноор Пахлави   
Източник: GettyImages

С ърцето на Ноор Пахлави се къса, докато гледа как нейният народ страда в Иран – земя, на която тя никога не е стъпвала, но която завинаги остава в кръвта ѝ, пише The New York Post.

Принцесата в изгнание разказа в обширно интервю за The California Post за ужасите, причинени на протестиращи, родители и дори деца по време на репресии от същия брутален режим, който свали нейния дядо, шаха на Иран, преди 47 години.

Деца са били застрелвани на улицата, лекари – преследвани за това, че лекуват антиправителствени протестиращи, а десетки иранци – отвличани за тайни разпити, често без никога да се върнат, каза Пахлави.

„Представете си, че това се случва на вас и на вашата страна“, каза тя. „Случва се от ръцете на правителството, правителството, което трябва да ги защитава. Това буквално е правителство, което води война срещу собствените си граждани. Просто е изключително болезнено да се гледа, да се чува за това. И е трудно за хората тук да го виждат и чуват. Но наша отговорност е да не отвръщаме поглед“, категорична е принцесата.

Страстният призив на Пахлави за смяна на режима идва в момент, когато протестите срещу режима продължават – по улиците на Иран и по света – включително масов митинг в новия ѝ дом Лос Анджелис.

Протестите вървят паралелно с подновеното размахване на сабята от страна на президента Тръмп срещу Иран. Той изпрати два самолетоносача в Близкия изток, докато обмисля военен удар, давайки на Техеран 10-дневен ултиматум.

Съвпадането на натиска отвътре и отвън на Иран показва, че режимът никога не е бил толкова узрял за промяна, каза Пахлави. „Никога не сме били толкова близо и режимът никога не е бил толкова слаб“, каза тя.

„Нуждата от смяна на режима не може да бъде подчертавана достатъчно. Реформист няма да свърши работа. И, знаете ли, те (иранският народ) са изключително ясни. Те умират за нещо конкретно. И ние трябва да ги чуем.

Хората наистина се вслушаха, когато президентът им каза, че помощта е на път и че трябва да продължат да излизат по улиците. Те кръщават улици на негово име. Държат плакати с лицето му. Молят го да дойде и да им помогне, защото се борят с това правителство с празни ръце.

Дава ми надежда да видя количеството американски военни сили, които са разположени в региона. Много иранци вътре в страната гледат към небето. Те просто чакат, молят се и се опитват да оцелеят, докато помощта дойде“, казва принцеса Ноор.

Възходът на Ислямската република Иран е неразривно свързан със семейството на Пахлави – и те са прекарали десетилетия в подготовка за преход към демокрация, знаейки, че режимът ще се срине. Дядото на Пахлави, Мохамад Реза Пахлави, избяга от Иранската революция през 1979 г., която доведе аятолах Хомейни и множество религиозни духовници на власт.

Синът на шаха, престолонаследникът Реза Пахлави, който е баща на Ноор, отдавна е възприеман като опозиционен лидер, последователно призоваващ Иран да премине към светска демокрация. Тази седмица Реза Пахлави призова Тръмп да „ускори процеса“ на смяна на режима – но собствената му жизнеспособност като лидер след режима е била поставяна под въпрос, включително от президента.

„Баща ми е посветил целия си съзнателен живот на възможността да помогне на страната си да намери своя път и след това да се оттегли, след като иранците изберат своя собствен път чрез свободни избори или да участва по какъвто и начин те решат“, каза Ноор Пахлави.

Независимо от шансовете им да се върнат към някакъв вид власт, изгнанието на кралското семейство е част от по-широката иранска диаспора, чийто основен център е Лос Анджелис. Районът „Техранджелис“, съсредоточен около Уествуд, сам по себе си има десетки хиляди иранско-американци. 

Свободата, която предлага Калифорния и по-специално Лос Анджелис, е привлякла ирански лекари, инженери, предприемачи, артисти и други, които споделят тези ценности, каза Пахлави. „Общността е доказателство за това какво се случва, когато хората имат свобода и им се даде шанс да допринасят. Един свободен Иран ще произведе още от това“, каза тя.

„Всъщност наскоро се преместих тук. Количеството подкрепа и доброта, които получих от общността си тук, никога не съм изпитвала в нито един друг град в САЩ“, признава принцесата. „Но колкото и дълбоко да са се вкоренили иранците в Лос Анджелис, те все още споделят понякога болезнена връзка с родината на своите предци“, каза Пахлави. 

Фрустрацията от десетилетия на потисничество, сринала се икономика и дори водна криза прерасна в интензивни, продължителни протести в Иран. Интензивните протести предизвикаха брутални репресии, достигнали своя връх на 8 и 9 януари, когато силите за сигурност насилствено нападнаха стотици хиляди демонстранти в повече от 190 града в Иран.

Двудневните репресии вероятно са най-смъртоносните в съвременната история на Иран, като са убити повече от 36 000 души, според Iran International. И иранските емигранти и изгнаници като Пахлави не са останали незасегнати от ужаса.

Тя е чувала от хора, чиито членове на семействата са били отвличани от болници, арестувани, убивани или изчезвали без следа. „Не мисля, че има някой в Иран или живеещ тук, който да не е загубил някого. Мисля, че всяко семейство е било докоснато от загуба“, каза тя.

Но дори сред бруталността, Пахлави каза, че протестиращите не показват признаци да спрат. Тя разказа историята на една жена, която е била простреляна в окото и е отишла в болница само толкова, колкото да бъде зашита, преди да се върне на демонстрациите. „Когато виждам смелостта на обикновените иранци, хора, които се изправят срещу всичко това, знаейки точно какво може да им струва, това прави всеки риск оправдан“, каза тя.

Пахлави изпитва надежда, че ще дойде денят, в който семейството ѝ най-накрая ще може да се върне в Иран, макар че подозира, че опасността може никога напълно да не изчезне. „В момента, в който възможността се отвори, ние ще се върнем“, каза тя. „В момента, в който Иран бъде свободен, цялото ми семейство най-накрая ще може да се прибере у дома“.

Източник: The New York Post    
Ноор Пахлави Иран Протести в Иран Смяна на режима Иранска диаспора Семейство Пахлави Нарушения на правата на човека Ислямска република Иран Лос Анджелис Доналд Тръмп
