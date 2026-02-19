Свят

Тръмп удължи санкциите срещу Русия

Действията на Русия "продължават да представляват изключителна заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ“

19 февруари 2026, 22:29
Тръмп удължи санкциите срещу Русия
Източник: EPA/БГНЕС

В одените от президента Доналд Тръмп САЩ удължиха действието на санкциите срещу Русия с още една година. Мерките ще останат в сила и след 6 март 2026 г., предава "Фокус“.

ЕС удължи санкциите срещу Русия с шест месеца

В документа се припомня, че на 21 февруари 2022 г. президентът Джо Байдън издава указ, който обявява, че признаването от Русия на т.нар. "Донецка народна република“ и "Луганската народна република“ противоречи на задълженията на Кремъл по Минските споразумения, заплашва мира, стабилността, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, а също така представлява изключителна заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ.

Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

В новия документ от 18 февруари се посочва, че действията на Русия "продължават да представляват изключителна заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ“, поради което извънредното положение в страната трябва да бъде удължено с още 1 година и да действа след 6 март 2026 г.

Източник: Фокус    
Санкции САЩ Русия
